Der er altid mad i køleskabet. En af forældrenes biler står klar foran villaen i Glostrup. Og huslige pligter har han ikke mange af.

21-årige Oliver Stenspil bor stadig hjemme hos mor og far - og han har ikke travlt med at flytte hjemmefra, selvom forældrene Søren og Lone Stenspil efterhånden er godt trætte af, at han ikke er fløjet fra reden.

Det skriver TV 2.

»Grunden til, at jeg ikke er flyttet, er, at det er dejlig nemt at bo hjemme hos min mor og far,« siger Oliver Stenspil til B.T.

»Jeg har heller ikke rigtig været klar til at flytte hjemmefra,« fortsætter han.

Hvorfor ikke?

»Jeg har haft det fint med at leve et ubekymret liv i stedet for at blive voksen og stå på egne ben.«

Hvor mange af hans jævnaldrende må sætte penge af til at betale for husleje, el og dagligvareindkøb, bor Oliver Stenspil gratis hos sine forældre.

Synes du, man som 21-årig burde flytte hjemmefra og stå på egne ben?

Oliver har sagt sit fuldtidsjob på McDonalds op, fordi han var blevet træt af det. Da han fik fast løn, betalte Oliver 2.000 kroner for mad, husly og det, han selv kalder et 'højt serviceniveau' hjemme hos forældrene. Resten af lønchekken ​brugte han på på sjov og ballade, byture med vennerne og tøj. Dyrt tøj, vel at mærke.

Han har bandt andet et par Louis Vuitton-sko til 4.500 kroner. Og i garderobeskabet hænger der mærkevaretøj til flere tusinde kroner.

Tøj som Oliver Stenspil selv vasker i forældrenes vaskemaskine. Ofte et stykke per vask.

Det er Søren og Lone Stenspil godt trætte af. De er også trætte af at finde Olivers beskidte sokker under hans seng, gamle krummer på køkkenbordet, og at de propfulde skraldeposer ikke er smidt ud, når de kommer hjem fra ferie efter at have overladt villaen i Glostrup til deres yngste søn.

»Vi synes jo, det er på tide, at han lærer, hvad tingene koster, og så er vi lidt trætte af, at hjemmet ligner en slagmark,« siger Lone Stenspil til TV 2.

Derfor har de meldt sig til programmet 'Skrub af skat' på TV 2. Her smider tre forældrepar deres store børn ud hjemmefra. I to måneder bliver skal unge mennesker dele en lejlighed og lære at stå på egne ben.

Det viste sig at være en meget stor mundfuld for Oliver Stenspil.

Han var fem dage om at få taget sig sammen til at klare indkøbene i supermarkedet, og da han ikke kunne få vaskemaskinen til at fungere, blev vasketøjet slæbt hjem til mor og far i stedet for at prøve at få den fikset.

Ikke desto mindre er Oliver rigtig glad for, at han blev kastet ud på dybt vand i programmet.

»Det har været en god forsmag på det, der venter. Nu føler jeg mig meget mere klar til at stå på egne ben,« siger han og fortsætter:

»Jeg har besluttet, at jeg flytter hjemmefra om senest et år.«

Oliver Stenspil planlægger at finde et nyt arbejde og spare lidt op, før han uddanner sig til brandmand - præcis som sin far.