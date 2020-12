Egentlig skulle han have hygget med sin mor og søster i løbet af dagen og om aftenen spist and og flæskesteg, og hvad der ellers hører sig til, med sin far.

I stedet endte 21-årige Kasper Dos Santos med at tilbringe 24. december i selskab med tre tyskere og to belgiere ved et klapbord i en trailer.

»Det var ikke den store middag, som man havde glædet sig til, men det var klart bedre end ingenting.«

Den unge mand fra Hadsten er en af de mange tusinde lastbilchauffører, der i øjeblikket er fanget i det sydlige England. Uden udsigt til at komme væk lige foreløbigt.

Kasper Dos Santos til venstre i billedet. Vis mere Kasper Dos Santos til venstre i billedet.

Efter Frankrig forleden indførte indrejseforbud fra Storbritannien i kølvandet på fundet af en ny coronavirus-mutation, er trafikken nemlig mere eller mindre gået i stå.

Forbuddet er blevet ophævet, men for at kunne komme videre til Frankrig skal Kasper Dos Santos og alle de andre lastbilchauffører kunne fremvise en negativ coronatest – og sådan én er ikke helt let at få fat i.

Derfor har Kasper Dos Santos de seneste dage holdt stille på rastepladsen Stop 24 cirka seks kilometer fra Folkestone, hvorfra toget til Frankrig går.

Allerede da B.T. talte med ham lillejuleaften, erkendte han, at løbet var kørt: At muligheden for at komme med toget og videre hjem til Danmark i tide til juleand simpelthen ikke var en realitet.

Mens Kasper Dos Santos har indfundet sig på en rasteplads, holder flere af hans kollegaer stille på motorvejen. Foto: VICKIE FLORES Vis mere Mens Kasper Dos Santos har indfundet sig på en rasteplads, holder flere af hans kollegaer stille på motorvejen. Foto: VICKIE FLORES

Han havde da også vænnet sig til tanken om at tilbringe højtiden alene med en færdigret og en streamingtjeneste.

Sådan blev det ikke. En tysk far og søn fik nemlig en god idé. Hvorfor ikke holde middag sammen på rastepladsen?

En belgier var med på ideen og kunne skaffe stole og et klapbord. Maden bestod af det, der nu var muligt at finde i supermarkedet – en nuddelret. Og så endte det hele alligevel godt.

»Det var meget hyggeligt. Snakken gik, og mest af alt handlede den om, hvad vi hver især lavede, hvordan vi var havnet dér, og hvem vi var,« fortæller Kasper Dos Santos.

Hele flokken til jul i en tom trailer på en engelsk rasteplads. Vis mere Hele flokken til jul i en tom trailer på en engelsk rasteplads.

Den umage flok skålede også undervejs, og det påvirkede særligt en af de fremmødte:

»Det var lidt spontant, men en af belgierne havde måske fået lidt for meget at drikke, så han satte sig ind for at dytte. Det resulterede i, at hele pladsen lige pludselig begyndte at dytte.«

»Jeg tror, vi holdt en hel time bare og dyttede. Det var nok også for at komme ud med noget frustration og afreagere.«

Det er ikke umuligt for Kasper Dos Santos at komme videre til Frankrig, men det kræver som nævnt en negativ coronatest, og ved det nærmeste testcenter har der i dagevis været så ekstremt lang kø, at han er blevet afvist.

Kasper Dos Santos og hans lastbil. Vis mere Kasper Dos Santos og hans lastbil.

Lastbilchaufføren går derfor nu og venter på, at den tynder ud. Hvornår det sker, vides ikke.

»Der er en risiko for, at vi også skal holde nytår herovre. Det vil jeg helst undgå. Det ville være træls at gå glip af både jul og nytår med familien. Det er der ikke nogen, der ønsker.«

»Nu er jeg jo heldigvis ikke alene mere, men det er jo stadig ikke familie. Det hele er nyt og anderledes. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det … det er træls,« siger Kasper Dos Santos.

Håbet om at komme hjem, inden kalenderen siger 2021, lever dog stadig. Af samme årsag har flokken, der holdt juleaften sammen, endnu ikke diskuteret en eventuel nytårsmiddag.

Den snak må de tage til den tid, lyder det fra Kasper Dos Santos, der gør sit bedste for at holde humøret oppe.

»Det er en presset situation, men det gælder om at holde hovedet højt. Ventetiden bliver værre, hvis man er negativ og trist. Det handler om at få det bedste ud af det, og jeg har jo nu fået nye venskaber og bekendtskaber.«