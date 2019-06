Den blot 21-årige dansker Jonas Legaard Sørensen fra Faaborg er blevet fundet død under en jagttur i New Zealand.

Det bekræfter familien over for B.T. Samtidig mindes Jonas Legaard Sørensens bror, Jacob Legaard Sørensen, sin lillebror, som han så meget op til.

Da B.T. snakker med Jacob Legaard Sørensen, er han på vej til sine og Jonas' forældre.

Her har familien aftalt at mødes hver dag den kommende tid efter nyheden om Jonas Legaard Sørensens tragiske død, som skete under en jagttur i en nationalpark i New Zealand.

Jonas Legaard Sørensen. Vis mere Jonas Legaard Sørensen.

»Jeg fik at vide i fredags, at han ikke var mødt op til en aftale med sin rejsekammerat og var meldt savnet. Allerede der begyndte jeg at frygte det værste,« siger Jacob Legaard Sørensen.

»Min mor ringede klokken 3 natten til tirsdag og fortalte, at Jonas var fundet død.«

Kort efter kom moderen og hentede Jacob, så familien kunne være sammen, fortæller han.

»Jeg var fuldstændig i chok og meget ked af det.«

»Først nu er det ved at gå op for mig, at Jonas ikke er her mere. Det er så frygteligt. Min elskede lillebror er død.«

21-årige Jonas Legaard Sørensen fra Gl. Stenderup ved Faaborg på Fyn var taget til New Zealand på en jagttur. Her skulle han blandt andet jage antilopearten tahr.

Men i næsten en uge var den danske jæger forsvundet.

De new zealandske myndigheder igangsatte derfor en stor eftersøgning af den unge dansker, som sidst blev set af andre jægere 6. juni.

21-årige Jonas Legaard Sørensen fra Fyn er blevet fundet omkommet i New Zealand. Foto: Privatfoto Vis mere 21-årige Jonas Legaard Sørensen fra Fyn er blevet fundet omkommet i New Zealand. Foto: Privatfoto

Den eftersøgning resulterede i fundet af Jonas Legaard Sørensen.

»Under en jagttur i et naturområde var Jonas gået alene ind i en jungle. Mens han var ved at krydse en flod, blev han overrasket af stærk strøm på grund af tidevandet,« siger Jacob Legaard Sørensen og uddyber:

»Han mistede fodfæstet og blev slået bevidstløs i vandet. Derefter druknede han.«

Jacob Legaard Sørensen fortæller, at han er hårdt ramt at broderens tidlige død.

»Han betyder alt for mig. Jonas og jeg er vokset op sammen. Han er kun lidt yngre end mig, så jeg kan slet ikke huske, at han ikke har været der.«

»Vi har leget, hygget os og har skændtes som brødre jo gør. Vi havde samme humor og grinte af de samme ting, når vi for eksempel så fjernsyn sammen eller boksede ude i min fars have. Der var en rigtig stærk brødrekærlighed mellem os.«

Jonas Legaard Sørensen var ifølge broderen uddannet som konstabel i militæret. Samtidig havde han titlen af skov- og naturtekniker.

Jonas Legaard Sørensen elskede at jage i det fri og netop derfor var han taget til New Zealand.

»Han var modig, en fremragende jæger og ikke som de fleste. Jonas var lidt en enspænder og gjorde tingene på sin egen måde. Det var jo også derfor, han gik ind i det jungleområde helt alene.«

»Jeg så utrolig meget op til ham som person og især den måde, han gjorde tingene på. Jonas gjorde altid det, han sagde - også når det var ekstremt og en kæmpe udfordring,« siger Jacob Legaard Sørensen.

Jacob Legaard Sørensens eget liv er ikke gået helt, som hans ambitiøse bror ønskede det, fortæller han.

Og derfor er han ekstra ærgerlig over, at han ikke når at fortælle ham, at han er kommet på ret kurs.

»Han var skuffet over mig og min måde at leve livet på. At jeg ikke fik taget en uddannelse.«

»Nu har jeg fået en læreplads på et lager i Odense, og jeg er ved at tage et nyt kørekort. Det ville jeg så gerne have fortalt ham, men nu er det for sent.«

»Jeg elsker min lillebror. Han var mit største forbillede.«

Jonas tog til New Zealand for blandt andet at gå på jagt i januar. Han og Jacob talte sidste gang sammen 7. april.