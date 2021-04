Landet var lukket ned på grund af corona i store dele af 2020, og der var 16,6 procent færre dåbshandlinger.

Dåbstallene fra 2020 peger i retning af, at et år med nedlukninger, forsamlingsforbud og afstand har fået folk til at udskyde dåbene af deres børn.

I hvert fald er antallet af døbte i danske sognekirker faldt med 16,6 procent i 2020 sammenlignet med året før.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Fra 2006 har antallet af døbte generelt været faldende, men har mellem 2015 og 2019 ligget stabilt med et gennemsnit på knap 41.000 dåb om året. I 2019 var tallet lidt mindre på 40.488.

I 2020 faldt tallet imidlertid til 33.783.

Faldet sker, på trods af at der siden 2006 har været et stort set uændret antal levende fødte. I den periode er der født mellem cirka 61.000 og 64.000 børn om året.

/ritzau/