Det er muligt for sundhedssystemet at analysere 130.000 pcr-test per døgn. Dertil kommer 100.000 lyntest.

Over 200.000 kan fra onsdag blive testet for coronavirus per døgn, efter at sundhedssystemet udvider testkapaciteten af de almindelige coronatest, og flere private firmaer begynder at lynteste borgere gratis.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Oplysningen om de mange test kommer, efter at regeringen og regionerne siden fredag har indgået aftaler med fire private aktører om, at de kan lynteste samlet 100.000 personer i døgnet.

Derudover udvider det offentlige, så det dagligt kan analysere godt 130.000 pcr-test, oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

- Det er vigtigt, at de mange danskere, som gerne vil testes, ikke skal stå i timelange køer, så vi ikke risikerer, at nogle opgiver at blive testet, siger han i meddelelsen.

Lyntest - også kaldet hurtigtest og antigentest - er mindre sikre end en pcr-test, da den skal bruge mere virus, for at den kan opfange, at en person er smittet med coronavirus.

Af den grund anbefaler sundhedsmyndighederne, at man får taget en pcr-test, hvis man er nær kontakt til en smittet, eller hvis man selv har symptomer på covid-19.

De private aktører er Falck, der har en aftale om selv at stå for 50.000 daglige test, og SOS International, Carelink og Copenhagen Medical, der tilsammen står for de resterende 50.000 lyntest.

Ulla Astman, der er næstformand i Danske Regioner, kalder de mange test et vigtigt skridt i kampen mod pandemien.

- Vi er glade for at vi hurtigt har fået kontrakterne på plads, så vi kan levere et meget væsentligt supplement til de kendte testformer. Vi håber, at det kan tage noget af den ekstraordinære efterspørgsel her op til jul, siger hun i meddelelsen.

Man skal ikke bestille tid for at få foretaget en lyntest, som kommer med resultatet inden for 15-20 minutter. For at få en pcr-test i sundhedsvæsenet skal man bestille en tid på hjemmesiden www.coronaprover.dk.

/ritzau/