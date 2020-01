Førsteårsstuderende på Copenhagen Business School dumper matematisk screening en uge efter studiestart.

En halv divideret med en halv, procentregning og brøker er alt sammen basal matematik, som mange førsteårsstuderende på Copenhagen Business School (CBS) kæmper med.

Faktisk er der tale om så mange førsteårsstuderende, at 70 til 80 procent af en årgang må tage supplerende kurser i matematik for at kunne følge med i undervisningen.

Det skriver Berlingske.

- Vi er nødt til at screene dem i den første uge, og 70-80 procent af de førsteårsstuderendes matematikkundskaber er ikke gode nok.

- De er simpelthen ikke i stand til at forstå en økonomisk lærebog på grund af problemer med matematikken, siger Leslie Christensen, der er postdoc og fagansvarlig for mikroøkonomiske kurser på CBS, til avisen.

I alt 2054 førsteårselever fra den seneste årgang dumpede en matematisk screening. Derfor blev de sendt på kurser i første weekend efter studiestart for at lære helt basale færdigheder.

De studerende på CBS dumper, til trods for at der i 2017 blev gennemført en gymnasiereform, som skulle styrke elevernes matematiske evner i gymnasiet.

Det betød blandt andet, at matematik blev obligatorisk på B-niveau, som er det mellemste niveau, på næsten alle studieretninger.

Udviklingen bekymrer flere, der over for Berlingske konstaterer, at matematikundervisningen i gymnasierne går den forkerte vej.

Bekymringen blev også tidligere på måneden bekræftet af en ny rapport fra Undervisningsministeriet, som handlede om fagligheden hos danske gymnasieelever.

Den viste, at selv om eleverne generelt er blevet bedre til at behandle virkelighedstro problemstillinger, er de blevet væsentligt dårligere til basal matematik.

Problemerne tager de med sig, når de starter på universitetet, lød det også.

Alligevel vækker tallene ikke den store bekymring i ledelsen hos CBS. Det forklarer dekan for uddannelse Gregor Halff.

- Det vigtigste er, at de opsamler matematiske færdigheder ret hurtigt. Det viser os, at de studerende har et stort potentiale, og de derfor er de rette studerende, siger han til Berlingske.

/ritzau/