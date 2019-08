Knap 2000 husstande i den østsjællandske by Skælskør er tirsdag aften uden strøm.

Det skyldes et strømsvigt, som har stået på siden klokken 16.44.

Det bekræfter netselskabet Cerius overfor TV2 Øst.

Lige nu er 1856 af deres netselskabets kunder derfor uden lys og elektricitet.

Cerius oplyser til mediet, at de har sendt en tekniker ud for at undersøge, hvad der er årsag til strømafbrydelsen.

Foreløbigt lyder meldingen på, at strømmen forventes at være tilbage igen klokken 19.00.

Det skriver netselskabet på deres hjemmeside.

