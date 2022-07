Lyt til artiklen

Internaterne hos Dyrenes Beskyttelse er lige nu fyldt til bristepunktet med efterladte dyr.

Omkring 2.000 dyr er på nuværende tidspunkt indskrevet på de 10 internater, og det er det højeste antal nogensinde.

»Vores internater er fyldte til bristepunktet og vores medarbejdere og frivillige ligger vandret for at kunne følge med,« siger Karina Fisker, internatchef ved Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.

Sammenlignet med samme tid, sidste år, hvor der ellers også var rekordmange dyr på internaterne, er det en stigning på over 30 procent.

»Det er et sørgeligt højt tal, som desværre er stigende hver sommer. Sidste år havde vi også mange dyr, der havde brug for hjælp, men i år sprænger alle rammer,« siger hun.

Normalt får internaterne hjælp af frivillige plejefamilier, som åbner deres hjem for de mange katte og killinger, men i år er det svært at skaffe hjælp nok.

Internaterne har derfor løbet ekstra hurtigt, for at hjælpe alle de dyr, der er kommet ind.

»I år har vi godt kunne mærke, at folk har haft mange sommerplaner, da det har været svært at finde nok frivillige plejefamilier. Det er simpelthen ikke muligt at redde så mange dyr, uden den uvurderlige hjælp vi får fra de frivillige,« fortæller Karina Fisker.