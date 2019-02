400.000 bilister er omfattet af et nedbrud i indkrævningen af ubetalte bilafgifter.

400.000 bilister er omfattet af et nedbrud hos det daværende Skat, der betød, at ubetalte regninger for vægtafgifter eller grønne ejerafgifter ikke er blevet inddrevet.

Det skriver DR baseret på en aktindsigt i en korrespondance mellem Rigsrevisionen og Skattestyrelsen, der er en af de syv styrelser, som Skat er blevet splittet op i.

Det har siden december været kendt, at Skat siden 2012 har haft problemer med at kommunikere til politiet, hvornår en nummerplade skulle klippes.

Problemet er, at skattevæsenet ikke har haft et it-system, der automatisk kan sende en ubetalt afgift videre til politiet med henblik på at klippe nummerpladen.

Derudover har Skat ikke kunnet beregne og opkræve de strafrenter på mindst 8 procent, som skal lægges oven i den ubetalte afgift.

Omfanget af bilister, der ikke har fået inddrevet afgifter og muligvis står til at få klippet nummerpladen som følge heraf, har dog hidtil været ukendt. I alt mangler 400.000 bilister at betale deres afgifter, skriver DR.

Af dem er det 200.000, der mangler at få klippet nummerpladen.

Ifølge DR er der omkring tre millioner biler i Danmark.

I december skrev Jyllands-Posten, at et notat fra Gældsstyrelsen viser, at staten har misset 1,3 milliarder kroner i afgifter.

Af dem har Skattestyrelsen opgivet at indkræve mindst 75-90 millioner kroner. Derudover er en del af renterne forældet, så de ikke kan opkræves nu.

Peter Thorgaard fra Skattestyrelsen forklarer til DR, at nogle bilejere er blevet opkrævet deres afgifter. Omkring 150 millioner kroner er hentet i statskassen ved at modregne udestående afgifter på årsopgørelsen.

Han fortæller videre, at it-systemerne burde kunne tale sammen inden sommerferien.

/ritzau/