Kampen om parkeringspladserne spidser til i København.

B.T. har senest beskrevet en række eksempler på, hvordan parkeringspladser optages af maskiner, stilladser og containere, ligesom der bliver solgt flere licenser, end der er parkeringspladser til.

Men nu er der godt nyt.

For Venstres forslag om at undersøge mulighed

en for at leje 200 parkerings-pladser på Biologisk Institut blev vedtaget mandag eftermiddag i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Og det er rigtig gode nyheder for de mange københavnere, der dagligt har svært ved at finde en parkeringsplads, lyder det fra Jens-Kristian Lütken, medlem af Teknik- og Miljøudvalget og gruppeformand for Venstre.

»Der er tale om statens arealer, så vi har som københavnere allerede betalt for dem over skatten. Derfor er det helt oplagt, at parkeringspladserne kommer københavnerne tilgode, når de alligevel står tomme om natten,« slår han fast.

Teknik- og Miljøforvaltningen går nu i gang med at undersøge, hvor mange pladser rundt omkring, der potentielt kan stilles til rådighed for københavnerne, og hvor meget det vil koste.

»Det er en hurtig og billig måde at komme nogle af parkeringsproblemerne til livs på, fordi parkeringspladserne jo ligger der i forvejen. Det kan ikke løse alle udfordringer med manglende parkeringspladser, men det er et solidt første skridt, vi har taget,« fortæller Jens-Kristian Lütken.

Biologisk Institut er langt fra det eneste sted, hvor det bør undersøges, om der er parkeringspladser, der kan bruges til beboerparkering efter normal arbejdstid.

Jens-Kristian Lütken foreslår, at det særligt er ved ministerier og styrelser, hvor der også er parkeringskældre, at der er en oplagt mulighed.

Desuden foreslår han andre dele af Københavns Universitet.

»Der ligger jo Øster Farimagsgade, det gamle kommunehospital. Der ved jeg, der er nogle parkeringspladser, så der ville det også være oplagt at sætte ind,« siger han.