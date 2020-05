En afskedigelse på Regionshospitalet Silkeborg har pustet til ilden i en splid mellem personalet og hospitalsledelsen.

Det fremgår af et åbent brev, som 220 medarbejdere fra hospitalet har underskrevet. Et brev, som TV MIDTVEST har set.

'Arbejdsmiljøet på Regionshospitalet Silkeborg er alvorligt truet, og vores bekymring for, om det på nogen måde kan genetableres under den nuværende hospitalsledelse, er hastigt stigende,' lyder det i brevet, som især adresserer afskedigelsen af den nu tidligere overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg:

'Efter vores opfattelse kunne Ulrich Fredbergs afskedigelse nemt have været undgået, hvis hospitalsledelsen havde mestret en professionel ledelsesmæssig konflikthåndtering. I stedet står vi nu i den historisk set største konflikt, der er set i Silkeborg.'

Afskedigelsen af Ulrich Fredberg skyldes omfattende samarbejdsproblemer i en sag, hvor en række patienter ikke er blevet tilbudt den rigtige skanning for lungekræft.

Det fremgår dog af brevet fra de ansatte, at de mener, at de mangler en 'acceptabel forklaring' på overlægens afskedigelse.

I et skriftligt svar til TV MIDTVEST skriver hospitalsledelsen, at man tager den nuværende splid mellem personalet og hospitalsledelsen meget alvorligt.

De påpeger i sammen ombæring, at de anerkender den frustration, som brevets afsendere udtrykker. Af svaret fremgår det, at man forsøger løse problemet.

Hanne Roed (Rad. Venstre), der er førstenæstformand i regionsrådet i Region Midtjylland, oplyser til TV MIDTVEST, at man vil hente en ekstern facilitator ind ind for at forsøge at løse konflikten.

Hun mener ikke, at man kan placere skylden for konflikten hos enkeltpersoner, og påpeger, at selvom »andre« ønsker at gøre netop det, så vil hun bare gerne fokusere på at løse problemet.

Anderledes ser Lone Langballe (DF), der også er en del af regionsrådet i Region Midtjylland, på sagen. Hun mener, at det kan blive svært at løse konflikten med den nuværende ledelse, siger hun til TV MIDTVEST.

Region Midtjyllands forretningsudvalg skal gerne få en status på situationen inden sommerferien, skriver TV MIDTVEST.