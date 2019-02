200 gymnasielærer skal fyres på landets gymnasier. Besparelser og faldende elevtal er årsag til afskedigelserne, lyder det fra Gymnasieskolernes Lærerforening.

Omkring 200 gymnasielærer er blevet varslet fyret på landets gymnasier.

Det oplyser Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) til Avisen.dk.

»Hovedparten af afskedigelserne skyldes besparelser på gymnasieuddannelserne. Der er ingen tvivl om, at det har indflydelse på kvaliteten af undervisningen for eleverne,« siger Tomas Kepler, der er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, til Avisen.dk.

Ifølge ham sker fyringerne efter kravet om, at der skal spares to procent på landets gymnasier, og samtidig kæmper flere gymnasier med faldende elevtal.

Besparelserne knytter sig til omprioriteringsbidraget, som blev indført i 2015 og betyder, at der samlet set skal spares 20 milliarder kroner på uddannelse indtil 2022.

Som næstformand for Danske Gymnasier, der er gymnasierektorernes organisation, er Jakob Thulesen Dahl enig i, at fyringerne vil forringe kvaliteten af gymnasieuddannelsen.

Han uddyber, at de fleste gymnasier har fyret alt det administrative personale, som de kunne. Nu er kun lærerne tilbage, siger han til Avisen.dk.

»De her besparelser reducerer muligheden for at drive en god skole. Vi har snart skulle spare 10 procent, og eftersom lønnen til lærerne er 80 procent af vores omkostninger, så svarer det næsten til at fyre hver 10. lærer,« siger han til Avisen.dk.