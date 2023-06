Om knap halvanden måned løber festivalen Smukfest af stablen med massevis af gæster, der lige nu enten skal afhente eller modtage deres festivalarmbånd.

Men i forbindelse med forsendelse af de adgangsgivende festivalarmbånd, er leveringsvirksomheden DAO havnet i problemer.

For under en levering af armbåndene forsvandt knap 200 af dem – heriblandt Elizabeth Bollerups fire armbånd. Det skriver TV2 Østjylland.

Sagen om de 200 forsvundne armbånd begyndte, mens Elizabeth Bollerup var på ferie i Berlin.

Hun modtog beskeden om, at DAO havde leveret en pakke – problemet var bare, hun først kom hjem nogle dage senere, og derfor fik hun hjælp af naboen. Men hverken i postkassen eller på døren lå der en pakke, fortæller hun til TV2 Østjylland.

Elizabeth Bollerup tog kontakt til DAO, der efter en samtale med medarbejderen henviste til festivalen selv.

Sandheden viste sig dog at være en anden.

Og nu har forløbet fået konsekvenser for den pågældende DAO-medarbejder.

»Omdeleren fik herefter byttet sin ansættelseskontrakt ud med en bortvisning og en politianmeldelse. Vi ser særdeles alvorligt på dette her,« siger Hans Peter Nordstrøm Nissen direktør for DAO.

Til TV2 Østjylland fortæller direktør for DAO, Hans Peter Nordstrøm Nissen, at virksomhedens antagelse om forløbet er, at den nu bortviste og politianmeldte medarbejder ville sjæle festivalarmbåndene for at sælge dem videre.

DAOs direktør understreger, at virksomheden gør, hvad de kan for at levere korrekt.

Over for TV2 Østjylland bekræfter Østjyllands Politi, at politianmeldelsen er modtaget – mens Elizabeth Bollerup nu har modtaget sine fire armbånd til festivalen i Bøgeskoven.