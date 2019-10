Et beløb, der for mange vil svare til en ekstra månedsløn efter skat, er på vej til hundredtusindvis af boligejere.

Særligt uden for hovedstaden vil skattekroner regne ned over hustagene. For ifølge revisionsselskabet BDO kan flere end hver anden boligejer i provinsen nemlig se frem til at få en tilbagebetaling af boligskatter på i gennemsnit 20.000 kroner.

Det viser beregninger, BDO har foretaget, efter at antallet af boligejere med penge til gode er steget fra myndighedernes oprindelige udmelding.

Først lød det, at omkring 730.000 af landets i alt ca. 1,7 millioner ejerboliger ville blive tilgodeset af tilbagebetalingerne, der sker som følge af for meget betalt grundskyld og ejendomsværdiskat siden 2011.

Det tal er steget til 800.000, og efter revisionsselskabets vurdering er det altså særligt uden for Storkøbenhavn, at boligejerne har en skattecheck i vente.

De fleste bor på Sydsjælland, Lolland-Falster, på Midtfyn og i Sønderjylland, lyder analysen.

Beregningerne viser endda, at mange vil få udbetalt langt over 30.000 kroner.

Tilbagebetalingsbeløbene forrentes med en fast rente på 6,2 procent pr. påbegyndt år. Det betyder, at det er bedre at få tilbagebetalt skat i starten af 2022 end i slutningen af 2021, da det giver et ekstra års rente.

Glædeligt er det for boligejerne, at der vel at mærke ikke skal betales skat af rentetillægget.

Tilbagebetalingerne af de for højt indkrævede skatter sker som følge af, at det gamle vurderingssystem ifølge Rigsrevisionen alt for ofte ramte alt for skævt.

Derfor besluttede et politisk flertal at løse problemet med et nyt it-system, der automatisk kan generere en ejendomsvurdering for flertallet af ejerboliger.

Ifølge BDO vil størstedelen af det samlede tilbagebetalingsbeløb på hele 14 milliarder efter alt at dømme blive udbetalt til boligejerne i perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022.