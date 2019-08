Nye regler på skoleområdet kan medføre, at op mod 20.000 danske børnefamilier risikerer at få frataget deres børneydelse.

Det viser beregninger fra Aarhus Kommune, hvor rådmand Thomas Medorm nu advarer kommunens borgere om 'de hemmelige' regler.

I de nye regler, som blev indført den 1. august, står skrevet, at landets kommuner skal underrette Socialforvaltningen, hvis et barn har mere end 15 procent ulovligt fravær fra skolen.

Socialforvaltningen skal så herefter fratage familien dens børne- og ungeydelse.

En regel, som mange børnefamilier ikke er klar over, advarer rådmand Thomas Medorm (SF), som er stærkt imod tiltaget.

'At bekæmpe fravær fra skolerne for alle elever er et ædelt ønske og et nobelt hverv. Men at risikere at ramme alt for mange forældre på pengepungen på så løseligt et grundlag, er ikke godt nok,' skriver han på Facebook.

Her skriver han også, at omkring 800 aarhusianske børnefamilier risikerer at miste børnepengene ifølge beregningerne, mens det gælder for hele 20.000 familier på landsplan.

'Forældre risikerer altså, at en impulsiv forlænget weekend – eller andet skolefravær, hvor fraværet ikke er aftalt med eller godkendt af skolen - ikke alene koster prisen for opholdet, men også et kvartals ”børnepenge”. Der er altså al mulig grund til at minde forældre om, at alle skoledage tæller, og at der – som altid – er god grund til at hjælpe sine børn i skole. Hver dag,' skriver han.

Lokalavisen Aarhus har snakket med rådmanden og spurgt ham, om han - som følge af sit erhverv - ikke selv bærer ansvaret for at oplyse borgerne i Aarhus.

»Vi havde regnet med, at det (reglerne, red.) ville blive udsat, og stolet på, at der ville komme en oplysningskampagne,« svarer han og fortsætter:

»Den udeblev, så nu har vi valgt at tage den opgave på os og kommunikere ud via skolerne. Så der kommer information fra kommunens side i den kommende tid.«

Opgørelsen af fravær sker kvartalvis, og da det netop indledte kvartal er kort, betyder det, at elever risikerer at komme over fraværsgrænsen efter syvende fraværsdag.