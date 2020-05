Torsdag aften sigtede Fyns Politi 20 unge mennesker for at sidde samlet i et telt ved Dalum Landbrugsskole.

Ordensmagten uddelte en bøde på 2.500 kroner til alle, der befandt sig i teltet. Det skriver Fyens.

Jens Munk Kruse, der skoleforstander på Dalum Landbrugsskole, er ikke tilfreds med, at politiet gav de unge mennesker bøder torsdag aften.

»Jeg har lige talt med politiet. Til mig siger de, at de har sigtet 15 personer, men under alle omstændigheder mener jeg ikke, at vi som skole er underlagt forsamlingsforbuddet.«

På baggrund af en anmeldelse fra en borger, uddelte vi i går 20 bøder for forsamlingsforbud, da 20 personer afholdte en "torsdagsbar". Det er en dyr lærestreg.. Tænk jer nu om, brug fornuften og overhold retningslinjerne #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 15, 2020

Skoleforstanderen er både ked af det og ærgerlig over, at bøderne blev givet. Han mener ikke, at erhvervsskolen er underlagt et forsamlingsforbud rent lovmæssigt.

Det var elever, der boede på skolen, der var samlet i teltet.

Jens Munk Kruse regner med, at eleverne sad med den korrekte afstand.

Han understreger over for Fyens, at de overholder de retningslinjer, som skolen har fået fra Sundhedsstyrelsen.

Det var en borger, der var ude og lufte sin hund, som informerede ordensmagten om de mange unge mennesker.

Han så nemlig 40 personer være tæt samlet på skolens området. Politiet har fortalt, at halvdelen af personerne stak af, da de kom.

Fyns Politi opfordrer på Twitter til, at man tænker sig om og bruger fornuften. Så slipper man for den dyre lærestreg.

Jens Munk Kruse siger afsluttende, at han ikke peger fingre ad nogen.