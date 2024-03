Nogle patienter er ikke blevet syge, mens enkelte har fået alvorlige komplikationer, skriver Berlingske.

20 patienter er blevet smittet med skimmelsvamp på Rigshospitalet i København siden 2018.

Det skriver Rigshospitalet i et notat til politikerne i Region Hovedstaden, som både Berlingske og Politiken er i besiddelse af.

Nogle af patienterne er ikke blevet syge af infektionen, mens enkelte har fået alvorlige komplikationer. Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen fremgår det af notatet, at seks patienter er døde med en positiv skimmelprøve. Det understreges dog, at fire af patienterne ikke døde af infektionen.

For de sidste to dødsfald er konklusionen mindre klar. Den enes dødsårsag er ikke "entydig". Den andens kan ikke oplyses, fordi der ikke lovligt kan slås op i journalen, skriver Berlingske.

Avisen har tidligere afdækket, at flere patienter herunder mindst seks kræftsyge børn siden 2018 har fået svampeinfektioner fra Rigshospitalets bygninger.

- Det er grundlæggende uacceptabelt at tage imod meget syge børn i et miljø med kendte skimmelsvamp-problemer, skriver Rigshospitalet i notatet ifølge Politiken.

Men ifølge avisen skriver hospitalet, at det har været nødvendigt at holde børnene i fløjens lokaler. Det skyldes, at de skulle være tæt på børneakutteam, børneanæstesiologer og børneoperationsgangen.

Desuden fremgår det af notatet ifølge de to aviser, at en ansat på hospitalet er blevet syg efter at være blevet inficeret med svampen.

I et svar til Berlingske i januar skrev Rigshospitalet, at den type skimmelsvamp, som man havde fundet hos patienterne, også var fundet i skakte på hospitalet.

- Derfor må vi konkludere, at det er meget sandsynligt, at lige netop denne type af skimmelsvamp er en, patienterne har pådraget sig på hospitalet, skrev Rigshospitalet.

Der er tale om en type skimmelsvamp med navnet Aspergillus flavus.

Bliver man udsat for den type svamp kan det forårsage infektioner i lunger, øvre luftveje, bihuler og øregange. Hos kritisk syge og personer med nedsat immunforsvar kan infektionen sprede sig til indre organer som hjerne og nyrer. Det fremgår af sundhed.dk.

Tidligere har Berlingske skrevet, at der de seneste fem år er registreret mindst 110 tilfælde af skimmelsvamp på Rigshospitalet.

I to ud af tre tilfælde er skimmelsvampene fundet på afdelinger for patienter, der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke må komme i nærheden af skimmelsvampe.

/ritzau/