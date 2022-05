»Jeg hører, hvad du siger…«, »Som afdeling har vi været på en spændende rejse«.

Er du en del af en moderne arbejdsplads, har du måske allerede hørt ovenstående udtryk.

Udtrykkene er lige nu på en liste over 20 irriterende udtryk hørt på kontoret, som Djøfbladets læsere har valgt ud blandt over 500 forslag fra 288 læsere.

Det skriver Djoefbladet.dk.

Magasinet har spurgt Christian Ørsted, der blandt andet har skrevet bøgerne ’Livsfarlig ledelse’ og ’Fatale forandringer’, om hvorfor udtrykkene irriterer os.

»De fleste af de her udtryk taler ned til folk. De er formet på en måde, hvor man prøver at skjule, at man taler ned til folk,« siger Christian Ørsted.

Ifølge Ørsted stammer udtrykket 'jeg hører, hvad du siger' fra terapeutens konsultationsrum, hvor det udtrykker, at der lyttes uden at vurdere eller blande sig.

Det kan være godt i et terapirum, men ikke på en arbejdsplads, hvor det kan signalere, at man ikke er en del af samtalen og ikke ønsker at fortælle, hvor man selv står. Men at man derimod holder øje med den anden. Det kan skabe utryghed, lyder vurderingen.

Afstemningen afgøres i juni-udgaven af Djøfbladet.

De 20 udtryk tæller: