For to år siden gik Silas Kærhøg i gymnasiet, hang ud med sine venner og drak dåsebajere, han passede lektierne – sådan nogenlunde – og sov syv-otte timer om natten. For to år siden var Silas glad.

For en uge siden stod Silas på psykiatrisk skadestue i Slagelse og fortalte, at han ville begå selvmord.

‘Patienten siger, at han er blevet besat af tanken om at tage en overdosis af medicin. Han kan ikke afvise tankerne om at gå hjem og overdosere, hvis ikke han bliver indlagt,’ står der i Silas’ journal, som B.T. har set.

Silas fortalte først til en sygeplejerske og senere til en læge, at han ikke kunne klare livet mere. Indeni føltes det, som om han råbte og skreg og spjættede og stampede i jorden for at få dem til at forstå. Men han stod stille.

»Jeg følte slet ikke, de talte med mig og prøvede at forstå mig. De hørte mig, men forstod mig ikke« siger Silas.

I journalen har lægen gengivet loyalt, at Silas ‘også har et stærkt ønske om at skære sig. Præget af håbløshed, træt af livet, kan ikke tage nogle udfordringer mere, synes slet ikke, han har en grund til at leve mere’.

Men lægens loyale gengivelse af ordene blev ikke efterfulgt af en loyal handling, fortæller Silas.

Tværtimod.

Ifølge Silas sagde lægen, 'vi har ikke flere sengepladser. Kan du ikke se en film eller noget? Alternativt kan vi give dig en pille med hjem.'

Silas fik lov til at sove på skadestuen natten til fredag, fordi han havde taget en mindre overdosis nervemedicin dagen inden. Men næste morgen lod en læge ham forstå, at han skulle hjem.

»Jeg synes, det var meget over grænsen, at lægen sendte mig hjem, når jeg lige havde fortalt ham, at jeg havde et stort ønske om at dø,« fortæller 20-årige Silas.

Her kan du få hjælp Hvis du har selvmordstanker, er i en anden alvorlig krise eller er pårørende til en person, der er i alvorlig krise, kan du kontakte telefonrådgivningen på Livslinien og få hjælp på 70 20 12 01. Du kan ringe alle årets dage fra klokken 11 til 05. Du kan også få rådgivning via en chat. Chatten finder du ved at klikke her.

Selvom han udtrykte et ønske om at dø, følte han sig presset til at sige, at han alligevel ikke ville prøve at begå selvmord.

»Det er meget vigtigt for dem, at man laver en aftale – selvom man ikke har lyst – for så har de deres sti ren,« siger Silas og uddyber:

»Jeg sagde fredag morgen, at jeg ikke ville leve mere. Men jeg kan se, at de i journalen skriver, at ‘patienten på troværdig vis tager afstand fra selvmordstanker’.

Silas føler, at personalet har drejet hans ord, så de kunne sende ham hjem.

20-årige Silas Kærhøg føler ikke, at psykisk sygdom bliver taget alvorligt nok. Det mærkede han selv for nylig, da han blev sendt hjem med selvmordstanker. Foto: PRIVATFOTO Vis mere 20-årige Silas Kærhøg føler ikke, at psykisk sygdom bliver taget alvorligt nok. Det mærkede han selv for nylig, da han blev sendt hjem med selvmordstanker. Foto: PRIVATFOTO

Og det blev han.

Men to dage efter forsøgte Silas at tage sit eget liv. Det er det sidste, han husker, inden han så sig selv i en ambulance på vej til skadestuen.

»Når jeg beder om hjælp, så er det, fordi jeg har brug for hjælpen,« siger Silas, der netop er blevet udskrevet fra hospitalet, da B.T. taler med ham.

Hospitalet, som har sendt ham hjem til sig selv – ligesom psykiatrien gjorde. Og så sent som i går fik han tilmed en besked fra distriktspsykiatrien, som han har været tilknyttet den sidste måned, om at de afslutter hans forløb.

Der ikke er plads til ham nogen steder, siger Silas.

Hverken fysisk eller psykisk.

Silas’ mentale helbred er blevet værre og værre over de seneste to år. I september 2020 fik han konstateret borderlinetræk og skizotypisk sindslidelse. Han er ikke i tvivl om, at corona og isolation har været med til at knække ham.

»Jeg ville ønske, at jeg blev taget mere alvorligt. Snakket med. Måske, at der var nogle terapigrupper, jeg kunne deltage i. Og så ville jeg bare ønske, at der var flere ressourcer og mere mandskab i psykiatrien,« siger han og understreger, at han ikke bebrejder specifikke ansatte hans forløb.

Hvad er dit mål med at stå frem i den her artikel?

»Jeg kunne bare godt tænke mig, at psykisk sygdom blev taget mere alvorligt. At fokus blev rykket lidt væk fra corona og i stedet over på, hvilke psykiske mén corona har givet mange.«

B.T. har fremlagt Silas' historie for Psykiatrien i Region Sjælland, som har genlæst hans journal og skrevet følgende i en mail til B.T.:

'Der er altid et tilbud i Psykiatrien til mennesker med svære selvmordstanker. Uanset hvor travlt der er, eller hvor mange patienter der er indlagt. Vi er kede af, at patienten har haft en anden oplevelse. Vi vil nu invitere patienten til en samtale om, hvordan vi bedst fremadrettet hjælper ham – så tilliden kan genetableres.'