Fredag aften landede det sidste C-130 J Hercules-fly fra Afghanistan med udsendte fra Afghanistan, som dermed markerer afslutningen på næsten 20 års indsats i Afghanistan.

Udover at markere afslutningen på 2 ugers intens evakueringsindsats, er det store Hercules-fly også med til at sætte et punktum for Danmarks indsats i Afghanistan.

»Vi har aldrig prøvet noget lignende. Alle involverede har leveret det, jeg vil kalde en historisk indsats,« forklarer Lars Christian Hedemark, chef for Flyvesationen, som har koordineret indsatsen hjemme fra Danmark.

På trods af kaos i Kabul, har alle leveret en suveræn indsats, lyder det fra Jens Blomqvist, chef for den fremskudte kommando.

»Alle parter ønskede, at det her skulle fungere, og alle havde et ønske om at redde alle de menneskeliv, de overhovedet kunne. De gav ikke op, selvom situationen ændrede sig, og der var vanskelige forhold.«

Det har på ingen måde være omkostningsfrit for de udsendte at opleve de forhold, der har hersket i Afghanistan.

»Mange af mine soldater har set grimme ting, og de er altså også bare fædre. Det har ikke været rart at se børn og mennesker i nød og måtte træffe hårde valg om hvem, man hjælper,« lyder det fra Jens Blomqvist, som fortsætter.

»Udenrigsministeriet har været ansvarlige for at vurdere, hvem der er berettiget til hjælp, og det er vore opgave at sørge for, at de mennesker fik hjælp.«

Den indsats, der er blevet leveret, har uden tvivl gjort en forskel, og det har også gjort indtryk på udsendte soldater.

»Det har været rørende at se, hvor lettede folk blev, og hvordan de næsten smilede, når de kom på flyet,« lyder det fra GIR, som har været flightcomander på missionen.

Det sidste fly fra Afghanistan. Vis mere Det sidste fly fra Afghanistan.

De udsendte blev sendt afsted for godt og vel 14 dage siden, og der var ganske kort tid til at planlægge missionen.

»Normalivis tager sådan en mission flere måneder at planlægge, men vi klarede det på ganske kort tid den her gang, og det er en virkelig flot indsats,« siger GIR.

Alligevel er der ingen tvivl om, at missionen har været med til at gøre en forskel.

»Den her mission vil jeg ikke sammenligne med noget andet. Jeg var en af de første inde i Afghanistan, og nu er jeg en af de sidste uge. Nu er det slut, men det her har været evakuering og redde borgere. Det har været en helt særlig operation,« forklarer han og afslutter.

»Jeg ser de her 1000 liv som 1000 liv, jeg potentielt set har været med til at redde, og det betyder virkelig meget. Det gør det.«

Flyet landede omkring 18:30 i Aalborg, og det sidste transportfly forventes at lande i aften eller i morgen. Evakueringerne blev indledt, da den militante bevægelse Taleban overtog magten i Afghanistan.