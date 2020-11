I ni måneder har 20-årige Michelle Brauner fra Slagelse levet i et smertehelvede, der bliver værre dag for dag. Nu er der håb forude – men håbet kommer med betingelser.

For at blive rask skal Michelle Brauner nemlig have foretaget en operation i Tyrkiet, der koster 80.000. Penge, som hun ikke har.

Derfor har en af hendes bekendte startet en indsamling, der, som den 20-årige slagelsebo selv siger: »forhåbentligt kan give mig livskvaliteten tilbage.«

For at forstå hvorfor indsamlingen og den kommende operation er så vigtig for Michelle Brauner, skal vi tilbage til 16. februar 2020.

Michelle Brauner lider af den sjældne og smertefulde tilstand 'snapping scapula'. Vis mere Michelle Brauner lider af den sjældne og smertefulde tilstand 'snapping scapula'.

Det var en dag som så mange andre, hvor Michelle Brauner gjorde noget, hun havde gjort så mange gange før: Hun løftede sin søn.

Denne gang skete der dog noget, som ikke var sket før. Den 20-årige sjællænder mærkede et voldsomt smæld i ryggen, og da hun kort efter kiggede sig selv i spejlet, kunne hun se, at hendes højre skulder stak voldsomt ud.

Siden er hun blevet diagnosticeret med den sjældne og smertefulde tilstand 'snapping scapula' - en diagnose, der er meget invaliderende for dem, den rammer, men som det danske sundhedssystem ikke er klædt på til at tage sig af.

I tiden, der er gået siden den skæbnesvangre dag i februar, er Michelle Brauner derfor blevet kastet rundt mellem lægekonsultationer, fysioterapeuter og fagpersoner, der for fleres vedkommende aldrig har hørt om tilstanden.

I Tyrkiet har Michelle Brauner ved fået foretaget den MR-scanning, der skal til, før hun kan blive opereret. Vis mere I Tyrkiet har Michelle Brauner ved fået foretaget den MR-scanning, der skal til, før hun kan blive opereret.

I Danmark har Michelle Brauner, som B.T. også beskrev tilbage i juli, mødt mur efter mur, indtil hun blev præsenteret for muligheden for at blive opereret i Tyrkiet. Hun har allerede været til flere konsultationer og er blevet lovet en operation.

»Herhjemme har jeg hele tiden fået at vide, at min skulder nok vil hele af sig selv – om et år, fem år, hvis nogensinde – så at møde læger, der sagde: 'Det her kan vi godt fikse,' gav mig håb, som jeg ikke har haft meget længe,« siger Michelle Brauner.

Udgifterne til operationen og rejsen til Tyrkiet løber dog op i intet mindre end 80.000 kroner, penge som den unge mor, som nævnt, ikke har.

Derfor har en af hendes bekendte startet indsamlingen 'Giv Michelle sit liv tilbage uden smerter', hvor både donationer og aktioner afholdt af private i skrivende stund har skrabet godt 20.000 kroner sammen.

Michelle Brauner har allerede været til konsultation i Tyrkiet, hvor de er overbevist om, at de kan hjælpe hende. Vis mere Michelle Brauner har allerede været til konsultation i Tyrkiet, hvor de er overbevist om, at de kan hjælpe hende.

»Det betyder alt for mig, at folk der ikke kender mig er så hjertevarme og ønsker at hjælpe,« siger Michelle Brauner.

Selvom der stadig er langt til målet, har den 20-årige slagelsebo håb. Hun ønsker nemlig at gøre alt, der står i hendes magt for at kunne være der 100 procent for sin søn – noget som diagnosen besværliggør.

»Jeg gør mit bedste, men det er svært at se, at andre mødre kan tage deres børn med i legeland, når jeg ikke selv kan. Det er min søn jo ikke tjent med.«

Adspurgt, hvad det ville betyde for Michelle Brauner, hvis operationen har den ønskede virkning, så hun i fremtiden vil kunne tage sin søn med i legeland, bliver der i første omgang stille i røret.

»Jeg begynder næsten at græde bare ved tanken. Det ville være det bedste.«