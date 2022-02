Her til morgen lykkedes det 20-årige Maria fra Aarhus at komme i kontakt med sin kæreste, der sidder fast i byen Sumy i det østlige Ukraine, som er under russisk beskydning.

Marias kæreste måtte lørdag søge tilflugt i et beskyttelsesrum i Sumy, da russerne bombede byen, og flere bygninger brød i brand.

Maria mistede kontakten til Filip og frygtede, at han var død.

»Nu ved jeg ikke, om han er i live. Nu er han væk. Jeg skriver til ham hvert femte minut, men jeg får ikke noget svar tilbage,« sagde med Maria med ængelse i stemmen, da B.T. talte med hende lørdag aften.

Men nu er der livstegn fra Filip.

»Han ringede til mig ved 7-8-tiden. Han er flygtet hjem til sin storebrors lejlighed i Sumy. Han har overnattet i lejligheden, som ligger tæt på beskyttelsesrummet,« siger Maria.

Hun fortæller, at Filip og de andre i beskyttelsesrummet i første omgang måtte blive i beskyttelsesrummet, da der stadig var beskydning, da de prøvede at forlade den underjordiske betonbunker lørdag.

23-årige Filip er ukrainer, men kom til Danmark som 11-årig. Han er ikke dansk statsborger, og i slutningen af januar i år drog han til Ukraine for at få lavet et ukrainsk pas.

Brandmænd arbejder på at slukke en brand i en beboelsesejendom i det østlige Ukraine efter angreb fra russerne. Foto: ARIS MESSINIS Vis mere Brandmænd arbejder på at slukke en brand i en beboelsesejendom i det østlige Ukraine efter angreb fra russerne. Foto: ARIS MESSINIS

På det tidspunkt var det stadig sikkert at rejse ind i Ukraine, men det ændrede sig hurtigt, og nu er det tæt på umuligt at komme ud af det krigshærgede land.

Ikke kun på grund af de russiske bombardementer, men også fordi den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, ved dekret har beordret, at ukrainske mænd mellem 18 og 60 år skal blive i landet, så de kan tage kampen op mod Putins soldater.

Maria fortæller, at Filip har set, at nogle af hans ukrainske venners venner er blevet tilbageholdt og tvunget til at gå ind i det ukrainske militær.

Hun frygter, at Filip lider samme skæbne.

»Det var dejligt at tale med ham. Men jeg har det ikke fantastisk. Han er jo ukrainsk statsborger, så han risikerer at blive tilbageholdt af de ukrainske myndigheder, hvis han forsøger at komme ud af landet.«

Maria fortæller, at Filip fortalte, at et større antal russiske kampvogne nu er på vej mod Sumy, og at han derfor må søge dækning igen.

Maria har kontaktet det danske udenrigsministerium for at høre, om de danske myndigheder kan hjælpe Filip ud af Ukraine.

Beskeden fra ministeriet er ifølge Maria, at de danske myndigheder kan hjælpe, hvis det lykkes Filip at komme over grænsen til for eksempel Polen.

»Han prøver at holde humøret oppe og håber på det bedste, men han er ret påvirket af det hele. Han er sammen med sin storebror, og de har fået fat i nogle, som måske kan hjælpe ham,« siger Maria.

Maria oplyser til B.T., at Filip er tilmeldt danskerlisten.

Hun har henvendt sig til B.T. for at skabe opmærksomhed om Filips situation og i et håb om, at det på en eller anden måde vil kunne være med til at hjælpe han ud af Ukraine.

B.T. er bekendt med Filips fulde identitet, men af hensyn til hans sikkerhed, bringer vi ikke hans fulde navn.

B.T. har også accepteret Marias ønske om kun at stå frem med sit fornavn, da det vil være nemt at finde frem til Filips fulde navn, hvis Maria stod frem med sit efternavn. B.T. er bekendt med hendes fulde identitet.