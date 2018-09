20-årige Lizette Kværndrup fra Ringsted har datet mænd, der sidder i fængsel, og det har hun blandt andet gjort gennem Facebook-gruppen ‘Date en indsat’, der tæller 21.000 medlemmer. Her har hun postet billeder af sig selv i håb om, at prinsen bag de grå ståltremmer ville skrive til hende.

»De passer mere på deres kvinder, og de er lidt mere hardcore i det. Hvis der er nogen, der rører deres kvinde, så gør de jo alt, hvor normale mænd nok ville stoppe op og måske snakke med personen,« fortæller Lizette Kværndrup, der langtfra er den eneste kvinde, der aktivt opsøger kriminelle i fængsler.

Forleden kunne B.T. fortælle, at mindst fire kvinder har besøgt Peter Madsen i Storstrøm Fængslet, siden der faldt dom i den meget omtalte ubådssag 25. april i år, hvor han blev kendt skyldig i et bestialsk kvindedrab på den svenske journalist Kim Wall.

Dømt for mordforsøg

Lizette Kværndrup har datet flere indsatte, og en af hendes dates startede ved, han ansøgte hende på Facebook, og da de havde skrevet sammen i et par dage, og han spurgte, om de skulle mødes, tænkte hun ‘hvorfor ikke’.

Lizette Kværndrup er medlem af Facebook gruppen 'Date en indsat', hvor både mænd og kvinder poster opslag i håb om selskab. Ofest er det mændene, der er de indsatte, men man støder også på kvindelige indsatte i gruppen. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Lizette Kværndrup er medlem af Facebook gruppen 'Date en indsat', hvor både mænd og kvinder poster opslag i håb om selskab. Ofest er det mændene, der er de indsatte, men man støder også på kvindelige indsatte i gruppen. Foto: PRIVATFOTO

Hun udfyldte en blanket til Vestre Fængsel med hans cellenummer og deres relation.

»Jeg skrev så, at jeg var hans kæreste. Jeg havde aldrig set ham, men det er oftere kærester, der får lov til at komme på besøg - alt efter hvad de sidder inde for selvfølgelig. Men han sad jo inde for mordforsøg,« siger Lizette Kværndrup.

Det var hans ekskæreste og ekskærestens ven, han havde tæsket og forsøgt at slå ihjel. Men det havde Lizette Kværndrup ingen skrupler med.

»Jeg dømmer ikke. Jeg vil gerne have en mand, der er lidt anderledes i forhold til de der ‘otte til fire-mænd’. Jeg har da før været sammen med en normal dansk mand, men jeg manglede den følelse af tryghed. Jeg manglede at føle mig beskyttet,« fortæller Lizette Kværndrup.

Jeg tænkte ikke over det, for han sagde jo, hvad reglerne var, hvis man skulle være hans kvinde Lizette Kværndrup

Man skulle bare følge reglerne

Og behovet for at blive beskyttet og passet på er hun ikke i tvivl om, hvor stammer fra:

»I barndommen har jeg ikke rigtig haft tryghed. Jeg har bare behov for utrolig meget tryghed - og det kan sådan en mand give mig.«

Hun blev kærester med den nye fyr fra Vestre Fængsel, og selvom han sad inde for at have tæsket sin tidligere kæreste halvt ihjel, var hun ikke bange for, at hun ville blive udsat for det samme.

»Jeg tænkte ikke over det, for han sagde jo, hvad reglerne var, hvis man skulle være hans kvinde. Ens telefon skulle være tilgængelig for ham, han skulle kigge i den, og han skulle vide, hvor jeg var henne,« siger hun og fortæller, hun godt ved, det kan virke meget kontrollerende, men at sådan er de typer, hun tiltrækkes af.

Lizette Kværndrup vil gerne have en fyr, der både ligner en bad-boy og også er det Foto: PRIVATFOTO Vis mere Lizette Kværndrup vil gerne have en fyr, der både ligner en bad-boy og også er det Foto: PRIVATFOTO

»Det var rart, at der var en, der ligesom havde kontrol og vidste, hvad der skete, og hvor jeg var. Han passede på mig, og det var rart,« siger hun.

'Hård kriminalitet er mest tiltrækkende'

Selvom hun ikke dømmer, er det dog ikke helt uden betydning, hvad fyren sidder inde for. Adspurgt om hvilken type kriminalitet, hun synes er mest tiltrækkende, lyder svaret fra Lizette Kværndrup: »Hård vold og generelt hård kriminalitet.«

Da hun gik fra fyren fra Vestre, begyndte hun at date en ny fyr, der sad inde for voldtægt. At det lige var voldtægt, påvirkede hende dog en smule, fortæller hun:

»Men nu havde jeg været sammen med de hårdeste fyre fra gaden, så om det er det ene eller det andet, det har jeg ikke så meget imod. Og han var jo egentlig også meget sød,« siger hun og fortæller, at hun endte med at gå fra ham, fordi han hurtigt ville giftes og have børn, og det var hun ikke interesseret i.

Eksempelvis kan vi ikke sige 'okay, hun er 18 år og bor i Gentofte, så hende vil vi ikke være med til at sende på besøg inde i fængslet' Henrik Mazin-Lange, enhedsleder i Center for Straffuldbyrdelse hos Kriminalforsorgen

'Ville være usagligt'

Men hvordan er det muligt og etisk forsvarligt, at en ung pige kan besøge en kriminel, hun ikke kender, og som tilmed sidder inde for at have tæsket og forsøgt at dræbe en anden kvinde?

Henrik Mazin-Lange, der er enhedsleder i Center for Straffuldbyrdelse hos Kriminalforsorgen, fortæller, at der bliver lavet en vurdering inden hvert enkelt besøg, og hvis der bliver givet tilladelse, har man vurderet, at der ikke er nogen sikkerhedsmæssige problemer.

»Kriminalforsorgen udøver ikke social kontrol. Eksempelvis kan vi ikke sige ‘okay, hun er 18 år og bor i Gentofte, så hende vil vi ikke være med til at sende på besøg inde i fængslet’. Det ville være usagligt, og det ville være magtfordrejning,« siger Henrik Mazin-Lange.

Han fortæller, at selvom en indsat har begået vold mod kvinder, kan han godt få besøg af kvinder, hvis det vurderes, at han er blevet et andet menneske. Og at tid her ofte er et vigtigt element.