Må man sige 'bøsserøv'? Almindelig god opførsel tilsiger et nej. Ikke desto mindre mener næsten hver fjerde danske mand det modsatte.

Ifølge en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T., mener 23 procent af de adspurgte mænd, at det er o.k. at bruge ordet 'bøsserøv' som skældsord. Det overrasker Frederik Raul Friis:

»Er vi virkelig ikke kommet længere? Jeg er skuffet over, at så mange synes, at det er o.k.«

20-årige Frederik er bøsse og har intet imod det ord, men når 'bøsse' bliver sat i forbindelse med 'røv', er det en helt anden sag: »Så får det en ond betydning.«

Som 20-årig kan han endelig sende verden et selvsikkert smil. Studenterhuen er endelig på plads, og Frederik Raul Friis har efter mange kampe udviklet sig til en udadvendt homoseksuel. Han er flyttet til København, hvor han bor sammen med sin kæreste.

Frederik har oplevet, at der er blevet råbt efter ham, men 'bøsserøv' råbes lige så vel på fodboldbanen eller i håndboldhallen. For eksempel i Superligaen sidste forår, hvor FC København-spilleren Viktor Fischer flere gange blev udsat for homofobiske tilråb fra fans fra OB og Brøndby.

Dengang sagde kønsforsker fra Roskilde Universitet Kenneth Reinicke:

»Det er ikke stærkt nok at sige: 'Du er en idiot, du er en tåbe'. Derfor kommer de her seksuelt nedværdigende og homofobiske udtryk i brug,« sagde han til dr.dk.

'Bøsserøv' bliver altså brugt til at ydmyge andre mænd ved at feminisere dem, men for bøsser, som Frederik Raul Friis, er det ydmygende.

Sådan har vi spurgt På vegne af B.T. har YouGov i juni stillet 1.239 repræsentativt udvalgte personer over 18 år en lang række spørgsmål vedrørende LGBT+-personer og Pride-ugen. Her er et af dem: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Det er okay at bruge ordet 'bøsserøv' som skældsord? Svar: Helt uenig (kvinder: 54 procent, mænd: 32 procent)

Delvis uenig (kvinder: 13 procent, mænd: 16 procent)

Hverken enig eller uenig (kvinder: 17 procent, mænd: 20 procent)

Delvis enig (kvinder: 4 procent, mænd: 10 procent)

Helt enig (kvinder: 4 procent, mænd: 13 procent)

Ved ikke (kvinder: 9 procent, mænd 8 procent)

»At være bøsse bliver skamfuldt, fordi det bliver brugt som et skældsord.«

Det er bare ord, men Frederik ved bedre end nogen, hvor meget de kan såre. For ord pressede ham helt derud, hvor han havde besluttet at opgive.

»Jeg stod med munden fuld af piller og havde to muligheder: Enten spyttede jeg dem ud og gjorde endnu et forsøg. Eller også slugte jeg dem og faldt i søvn.«

Han er her stadig til at fortælle sin historie, men hans liv kunne lige så godt være endt en sensommerdag for tre år siden.

Frederik Raul Friis Bor i København med sin kæreste.

20 år.

Arbejder i en vuggestue i Glostrup.

Blev færdig med hf før sommerferien, men har skiftet skole fire gange på grund af mobning.

Ifølge Sex og Samfund har mange LGBT+-personer en ungdom – og senere et voksenliv – præget af lavt selvværd, ensomhed, stress, depressioner og misbrug.

»Unge homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede kæmper dobbelt så meget med selvmordstanker, som heteroseksuelle unge gør, ligesom de fire gange så ofte forsøger at begå selvmord,« siger Lene Stavngaard, der er national chef i Sex og Samfund.

Ifølge en undersøgelse, som Voxmeter foretog for Sex og Samfund sidste år, tænker kun få danskere over, at den måde, der tales om og til LGBT+-personer, påvirker deres trivsel.

Næsten 23 procent af de adspurgte mener derimod, at måden, der tales på, er enten god eller meget god for de homoseksuelles trivsel.

Som 17-årig var Fredrik Raul Friis en ung mand, der havde angst, ikke kunne spise og var i tvivl om alt og alle, ikke mindst sig selv.

Men Frederik, der kommer fra Nordjylland, var langtfra i trivsel, dengang han for tre år siden – for tredje gang – havde skiftet ungdomsuddannelse. Endnu en gang havde han forsøgt at begynde forfra, men ordene var allerede begyndt at poppe op omkring ham.

Flere gange om ugen fik han beskeder på Messenger – både fra folk, han kendte, og fra anonyme afsendere.

'Du er klam' kunne der stå. Eller kort og godt: 'Føj'. Nogle gange var det spørgsmål: 'Hvorfor er du homo?'. Andre gange konklusioner: 'Homoseksuelle er ikke rigtige mennesker'. Og så var der den helt grove: 'Burde du ikke bare forsvinde?'.

»Det var jo reelt en dødstrussel. Jeg får stadig en klump i halsen, når jeg taler om det,« siger han.

Han prøvede at ignorere ordene. Han fortalte ikke sine forældre om beskederne, og på skolen sagde han ikke noget.

»Jeg ville bare væk.«

Derfor endte han med pillerne i munden og valget mellem at give efter for presset eller presse tilbage.

Først da han et halvt år senere flyttede til København, skiftede skole for fjerde gang og endnu en gang begyndte på hf, blev der plads til hele ham.

Efter Frederik Raul Friis har fundet sig selv, har han også fundet det alter ego, som han lever ud som Drag Queen Adriana La'Crème.»Adriana er kommet for at blive, og jeg har fået så meget selvtillid og så mange gode oplevelser ved nogle gange at udtrykke mig selv (Frederik) på den måde.« Foto: Privatfoto Vis mere Efter Frederik Raul Friis har fundet sig selv, har han også fundet det alter ego, som han lever ud som Drag Queen Adriana La'Crème.»Adriana er kommet for at blive, og jeg har fået så meget selvtillid og så mange gode oplevelser ved nogle gange at udtrykke mig selv (Frederik) på den måde.« Foto: Privatfoto

I sommer fik han endelig sin studentereksamen. Nu arbejder han i en vuggestue og drømmer om at blive pædagog eller social- og sundhedsassistent.

I sin fritid optræder han som drag-alter egoet Adriana La'Crème.

Livet er blevet godt, men Frederik Raul Friis glemmer aldrig den dag, det hele lige så godt kunne være endt.

»Det vakte en vrede i mig, at mennesker kunne få mig ud på et sidespor kun med ord og fordomme.«