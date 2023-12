Mens 20-årige Anne Mortensens venner skåler nytåret ind i aften, kører hun rundt og henter personer, der ikke kan få fat i en taxa, eller mangler et lift hjem.

»Jeg synes ikke, at man skal være fanget et eller andet sted. Så hellere, at man ringer til mig,« siger hun til B.T.

Selvom de fleste unge mennesker har festlige planer nytårsaften, siger det ikke Anne Mortensen det store.

I 2016 fik hun en knæskade, der gjorde, at hun lå i sengen hele aftenen, og der gik det op for hende, at nytårsfejringen ikke var særlig nødvendig.

»Så begyndte jeg at tilbyde min hjælp i form af kørsel. Det er nærmest umuligt at få fat på en taxa, og jeg har selv oplevet ikke at kunne komme hjem nytårsaften,« siger Anne Mortensen, der i de første to år udelukkende hentede og bragte familiemedlemmer og venner.

I år har hun dog valgt at udvide den gode gerning, hvor hun på lokale facebookgrupper for Arnborg og Fasterholt, der ligger syd for Herning, har tilbudt sin hjælp.

»Der er kommet en del henvendelser på opslaget. Jeg har købt en frysepizza til aftensmad, for jeg får travlt med at hente,« lyder det grinende fra den 20-årige, der starter aftenens kørsel klokken 18.00, og først kommer til at slukke for bilen sent på natten.

En af grundene til, at Anne Mortensen i år har valgt at tilbyde den bredere hjælp, er også den utryghed, der har præget området siden oktober.

Her blev to unge kvinder forsøgt bortført i Herning med fem dages mellemrum.

»Det har helt sikkert en betydning. Jeg vil ikke have, at der er nogen, der bliver udsat for noget,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg har også selv en lille bekymring. For man ved jo aldrig, hvad folk kan finde på. Så jeg passer også på, når nogen henvender sig – og hvis det ikke er en god samtale, siger jeg nej.«

Mens Anne Mortensens nytårshjælp har resulteret i roser fra dem, hun skal møde for første gang i løbet af aftenen og natten, er der også en smule ærgrelse fra dem, den 20-årige selv har kær.

»Mine forældre har sagt, at jeg kan spise med dem, og mine veninder vil også gerne se mig. Det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at være sammen med dem, men det kan jeg gøre så mange andre dage,« siger Anne Mortensen.

Såfremt aftenen bliver en god oplevelse, forventer hun at gentage initiativet næste år.

