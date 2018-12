På en helt almindelig villavej i Vojens har forbipasserende hele december bemærket et hus med en helt særlig julebelysning.

Faktisk er der ikke bare tale om oppyntning med de sædvanlige guirlander med julelys, lysende julemænd og rensdyr, men om et kæmpe lysshow med musik, der passer til.

Det er den bare 20-årige August Thede, der har fået lov at udsmykke sin svigermors hus på Præstegårdsvej.

»Jeg har altid været begejstret for julelys, og så kan jeg godt lide at lave noget, som andre bliver glade for at se på,« siger han og forklarer, at han er i gang med at tage en uddannelse som eventtekniker med speciale i lys på EUC i Frederikshavn.

20-årig August Thede har lavet et kæmpe lysshow til sin svigermors hus i Vojens. Foto: Privatfoto Vis mere 20-årig August Thede har lavet et kæmpe lysshow til sin svigermors hus i Vojens. Foto: Privatfoto

Glæden for julelys er han begyndt at kombinere med sin faglige interesse. De to seneste år har han pyntet sin mors altan i Haderslev, men i år har han fået frie hænder til at slippe kreativiteten løs på svigermoderens hus i Vojens.

»Hun var lidt skeptisk i starten, men nu er hun rigtig glad for det,« siger den unge sønderjyde med smil i stemmen.

Også naboerne på vejen har taget godt imod det imponerende skue, men den unge lysdesigner sørgede også på forhånd for at sende en seddel rundt, hvor han fortalte om sit projekt.

Det hele er lavet ved hjælp af et særligt computerprogram, og August har - med egne ord - 'nørdet lidt med programmeringen.'

Lysshowet findes i flere udgaver med forskellige julemelodier, og det er hurtigt blevet lidt af et tilløbsstykke for folk i området.

»Jeg kan godt lide, at folk bliver glade for at se det. De kører forbi og holder ind til siden for at se det. Der er også mange, der skriver til mig på Facebook, at de synes, det er mega-fedt,« fortæller August og lover, at lysshowet bliver på huset julen - og måske også nytåret - over, så alle børn og andre juleglade sjæle får lejlighed til at se det.

August Thede bliver færdig med sin uddannelse til sommer, og han drømmer om at lave lysshow til koncerter og festivaller i fremtiden.

I artiklen herover kan du se ét af de numre, hans svigermors hus er pyntet med i år.

På grund af musikrettighederne, viser vi videoen uden lyd.

Du kan se flere af hans jule-videoer på hans kanal på Youtube.