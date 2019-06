Mens de øvrige aktivister bliver trukket væk af betjente, går hun ud midt på den store vej og sætter sig ned.

»Vi står over for en krise, og vi siger klimaretfærdighed nu,« synger hun højt.

Omkring hende synger klimaaktivister med på protestsangen.

20-årige Laura Kjøller fra Aarhus er klimaaktivist og sidder klokken 8.43 midt på den vej, der fører ned til de store fragtskibe i Aarhus Havn.

For nogle måneder siden stoppede Laura Kjøller en konference og overtog talerstolen som en del af sin aktivisme. Foto: Privatfoto Vis mere For nogle måneder siden stoppede Laura Kjøller en konference og overtog talerstolen som en del af sin aktivisme. Foto: Privatfoto

Flere end 30 aktivister fra netværket Extinction Rebellion er mødt op til dagens aktion, der har til formål at stoppe biler og lastbiler, der er på vej ned til olieterminalen, hvor der losses olie på bilerne.

Aktivist på fuldtid

I Laura Kjøllers øjne er klimaet så vigtigt, at hun hverken er bange for de store biler, der holder foran hende, eller de betjente, der om få øjeblikke vil føre hende væk og placere hende i det kendte 'futtog' med hænderne bundet på ryggen.

Så vigtigt, at hun faktisk ikke laver andet end aktivisme. 'Fuldtidsaktivist' kalder hun det.

»Jeg synes ikke, det giver mening at bruge min tid på et studie eller et arbejde, når vi står over for så stor en katastrofe,« siger hun og fortsætter:

Betjentene valgte at flytte aktivisterne over i skyggen, da det var en meget varm morgen. Vis mere Betjentene valgte at flytte aktivisterne over i skyggen, da det var en meget varm morgen.

»Jeg vil gerne ofre min fremtid for vores fremtid.«

Hun har besluttet at bruge den metode, man kalder civil ulydighed, hvor man bryder loven for at sætte fokus på et område, man gerne vil have ændringer inden for.

Er det ikke lidt ekstremt at bryde loven?

»Nej, det synes jeg ikke. Den katastrofe, vi står over for, er endnu mere ekstrem, så det er nødvendigt at gøre det her,« svarer hun.

Laura Kjøller har sat sig alene på en gade i Aarhus for at stoppe olietransportere Vis mere

Hvor langt vil du gå?

»Jeg vil gå ret langt. Jeg vil fortsætte med at gøre det fredeligt, altså uden vold. Men det er svært at sige, hvor grænsen er,« siger den unge klimaaktivist.

Så er der 'futtog'

I dag har hun besluttet at stoppe al trafikken på Oliehavnsvej i Aarhus.

Hun når kun at sidde alene på den store vej, før en kvindelig betjent tager fat under hendes arme og skubber hende væk fra gaden. Laura Kjøller kæmper ikke imod, men hun hjælper heller ikke til.

En betjent med en sløv kniv kom til at skære i Laura Kjøllers finger. Han gav hende også bandage på. Foto: Privatfoto Vis mere En betjent med en sløv kniv kom til at skære i Laura Kjøllers finger. Han gav hende også bandage på. Foto: Privatfoto

Du husker det måske fra din barndom, hvor du gjorde dig tung og besværlig, når du ikke ville hjem fra børnehaven.

»Med mit barnebarns stemme siger jeg klimaretfærdighed nu,« synger Laura Kjøller.

Selvom der nu er to betjente, der placerer hende bag en anden aktivist og fastgør hendes arme bag ryggen, så stopper hun ikke med at synge.

Hun bliver også ved med at holde den ene hånd i vejret, og med to fingre former hun fredens tegn. Den ene af fingrene er bundet ind i plaster og bandage.

Det kan godt gøre ondt, at blive bundet med strips. Vis mere

En betjent kom til at skære hende, da hun få timer forinden fik fjernet de strips, der holdt hendes hænder fast bag ryggen. Det er altså anden gang, Laura Kjøller er blevet sat i 'futtog' i dag.

Kurs mod havnen

B.T. mødte nemlig allerede Laura Kjøller klokken 5.45 foran banegården i Aarhus, hvorfra vi bevægede os ned mod havnen.

På vejen taler vi om, hvorfor hun har valgt at ofre så meget for klimaets skyld.

»Vi står over for en direkte udryddelse af menneskeheden på grund af klimaets tilstand. Derfor,« svarer hun.

To af aktivisterne skrev en sang sidt de var i detentionen som blandt andetblev sunget under aktionen. Foto: Privatfoto Vis mere To af aktivisterne skrev en sang sidt de var i detentionen som blandt andetblev sunget under aktionen. Foto: Privatfoto

Da vi når til haven klokken 6.07, er fire aktivister allerede sat i 'futtog', mens resten råber kampråb på den store vej, de har spærret for gennemkørsel.

Der lyder klapsalver fra en af de biler, der holder og venter.

»Sådan,« råber han ironisk.

Må jeg stille dig et par spørgsmål?

»Nej, det må du fandeme ikke, hvis du er en af de klimatosser der,« siger han vredt.

Han fortæller med vrede i stemmen, at han er godt træt af, at folk tror, de kan redde verden med bannere og sang.

»Jeg er træt af, at jeg ikke kan få lov til at passe mit arbejde, fordi der står sådan en flok originaler der,« siger han og nikker mod gruppen af aktivister.

'Det er jo helt væk'

Klokken 6.11 bliver Laura Kjøller fjernet fra den første aktion.

Laura Kjøller lever for cirka 1000 kroner om måneden. Fuldtidaktivist er ikke et lukrativt job. Foto: Privatfoto Vis mere Laura Kjøller lever for cirka 1000 kroner om måneden. Fuldtidaktivist er ikke et lukrativt job. Foto: Privatfoto

Så snart det bliver hendes tur til at skulle trækkes væk, sætter hun sig ned, trækker benene til sig og lægger armene om dem. To betjente løfter hende op og fører hende over til de syngende aktivister i 'futtoget'.

Man kan høre lyden af strips, der bliver strammet om deres hænder, og en betjent, der mener, at det er et meget fjollet foretagende.

»Prøv at høre deres fællessang herovre. De er jo helt væk,« siger han.

Klokken 6.13 sidder præcis 20 aktivister på række i den ene side af den store vej.

Aktivisterne var meget venlige over for betjentene, som da også kvitterede med et smil eller to. Foto: Privatfoto Vis mere Aktivisterne var meget venlige over for betjentene, som da også kvitterede med et smil eller to. Foto: Privatfoto

»Undskyld, vi tager jeres tid på den her måde, men vi er nødt til det,« siger en anden aktivist, da en betjent noterer hendes navn, bopæl og personnummer.

De får alle sammen en bøde og besked på, at hvis de gør det igen, så bliver de taget med på stationen. Hvis du har læst med fra starten, så ved du, at det gør de.

Klokken 9.24 sidder Laura Kjøller i et salatfad, og 10 minutter efter bliver hun og 10 andre aktivister kørt væk af politiet. Næsten fire timer efter vi mødte hende på banegarden i Aarhus.

11 aktivister blev anholdt.