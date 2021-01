Coronanedlukningen er alletiders mulighed for at komme ud og lege i skoven.

Det kan mærkes i Hareskoven, hvor trafikken på det 20 år gamle mountainbikespor er steget markant.

I april 2020 besøgte godt 16.000 mountainbikeryttere sporet. Det er mere end dobbelt så mange som året før corona, hvor godt 6.800 var ude på sporet i løbet af april.

Det afslører en automatisk tæller på det 25 kilometer lange spor.

»Sidste år tilbragte vi ekstraordinært meget tid ude i naturen – også på to hjul – og tallene understreger, at naturen har givet os et frirum til at mødes. Det er vi mange, der har brug for under coronakrisen. Jeg håber, at danskerne vil fortsætte med de mange skønne oplevelser, de statslige naturområder byder på,« siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Sporet i Hareskoven nord for København er særligt bygget til mountainbikekørsel. Og det er det første af sin slags, der åbnede i et statsligt naturområde.

I dag er der så mange spor i Danmark, at man aldrig er længere end 40 kilometer fra en blå rute, som er et niveau, alle kan være med på.

Sporet i Hareskoven er dog stadig blandt landets mest benyttede.

Brede dæk, store trærødder og stejle nedkørsler er populært som aldrig før. Foto: Foto: Naturstyrelsen Vis mere Brede dæk, store trærødder og stejle nedkørsler er populært som aldrig før. Foto: Foto: Naturstyrelsen

I løbet af hele 2020 var der 82.364 ryttere på sporet, hvor det året før var 55.440.

Og det er faktisk Naturstyrelsens erfaring, at de afmærkede spor er mere sikre, mindsker konflikter med skovens andre gæster og mindsker gener i forhold til naturen, fordi de tohjulede i betydeligt omfang bliver på de afmærkede spor.

Sporene placeres, så der tages hensyn til eksisterende naturværdier, og placeringen fastlægges i tæt dialog med mountainbikeryttere og frivillige med særlige naturinteresser.

Netop frivillige spiller en stor rolle for udviklingen af sporene lokalt. Det er nemlig i høj grad lokale foreninger og ildsjæle, der bygger og vedligeholder sporene.

»De spiller en stor rolle for danskernes mulighed for at komme ud og opleve vores fælles natur, og det er en klar prioritet for regeringen, at flere danskere kommer ud i naturen, lærer den at kende og mærker dens værdi. Det gør også, at vi passer bedre på naturen,« siger Lea Wermelin.

Du kan finde et kort over de mere end 700 kilometer afmærkede mountainbikespor på Naturstyrelsens hjemmeside.

Ude i skoven er ruterne markeret med farver – blå, rød, og sort – som man kender det fra skibakkerne. Blå er lettest, og der kan de fleste være med. Sort er avanceret.