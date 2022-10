Lyt til artiklen

Potentielt asbeststøv i børnelunger har efterladt en stor forældregruppe med ubesvarede spørgsmål og fatale bekymringer.

»Skal jeg tage afsked med min søn, når han er 23 år?«

Det spørgsmål fylder blandt andet hos Julie Espenhain, der er mor til et barn i en af institutionerne på Kobbelvænget i Brønshøj, der i alt har otte institutioner tilknyttet.

Derfor har hun og 192 andre forældre nu indsendt en længere klage til Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), og Økonomiudvalget, fordi de mangler svar og forsikring om, at de ikke overlever deres egne børn.

I september kom det frem, at de små potentielt har leget i det kræftfremkaldende stof asbest i flere måneder, efter et byggeprojekt ved siden af børnehaven afgav flere positive asbestprøver – det farlige støv blev også fundet på børnenes legeplads.

Faktaboks: Asbest Asbest er en samlet betegnelse for en type mineraler, der er blevet brugt i byggebranchen indtil 1980erne.

Asbest har siden været forbudt, fordi støvet kan forårsage dødelige sygdomme, hvis man indånder det i en længere periode.

Asbestfibre kan sætte sig fast i lungevævet, hvilket kan give lungesygdommen asbestose og forøge risikoen for lungekræft.

Siden har forældrene forsøgt at få svar på, hvilke konsekvenser det kan få for deres børn i fremtiden. Det er, fordi konsekvensen af at have indåndet asbeststøv først viser sig efter mange år.

»Vi har brug for at kunne lægge det bag os – og kunne sige til vores børn, når de er gamle nok til at forstå det, at der ikke er en risiko,« fortæller Julie Espenhain.

Københavns Kommune lovede efter det farlige fund en grundig rengøring, så børnene igen kunne slippe sig løs på legepladsen – men asbeststøvet blev fortsat fundet flere steder.

»Enten er de meget dårlige til at gøre rent, eller også er der meget mere asbest, end vi ved,« siger Julie Espenhain.

Børnene i Kobbelvænget er midlertidigt genhuset i andre børnehaver efter fundet af asbest – det krævede den samlede forældregruppe.

De bekymrede forældre fik efter fundet af asbest en sundhedsfaglig redegørelse fra én fagperson ud fra et dokument, fortæller Julie Espenhain.

Men det er slet ikke trygt nok ifølge hende og de 192 forældre, der mener, at man burde have kigget på blandt andet legemønstre, vindretninger – og ikke mindst på hvor lang tid deres børn har været udsat for den uhyggelige risiko.

»De siger, at risikoen er minimal, men vi mener slet ikke, at der burde have været en risiko til at starte med. Vores børn er mellem tre og fem år – og de har rigtig mange år til at blive syge i,« siger Julie Espenhain.

»Vi vil vide, hvor meget de har været udsat for, og det giver de os ikke svar på – og hvis vi bare fik en grundig sundhedsfaglig redegørelse, ville vi blive så lykkelige – og ikke tænke lige så meget på det.«

I forældrenes klage til Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, og Økonomiudvalget, kræver de først og fremmest en grundig sundhedsfaglig redegørelse af deres børns fremtidige helbred, men der er bestemt også andre områder, de råber op om.

»Jeg vil gerne have en forsikring på, at mit barn ikke bliver syg, men jeg vil også være tryg ved at sende ham i børnehaven igen. Derfor har vi krævet forbedringer på både rengøring, håndteringen af sagen – og grundlæggende at blive taget seriøst som forældre,« siger Julie Espenhain.

B.T. har foreholdt overborgmester Sophie Hæstorp Andersen forældrenes klage og knude i maven.

»Det er en dybt beklagelig sag, som jeg og Økonomiforvaltningen tager meget, meget alvorligt og følger tæt. Økonomiforvaltningen er sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen i gang med at undersøge de kritik- og handlingspunkter, forældrene opstiller i brevet, og så snart vi har undersøgt dem, vender vi tilbage til forældrene,« oplyser overborgmesteren i et skriftligt svar til B.T.