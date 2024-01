I Kibæk i Vestjylland er en enlig mor til to små piger ved at vænne sig til en helt ny hverdag.

Den 18. oktober 2023 fik Karina Borbjerg amputeret sit ben efter en rutineoperation af en banal korsbåndsskade, der gik galt.

Og hun er langt fra den eneste dansker, der har mistet et ben på grund af fejlbehandling i sundhedsvæsenet.

En opgørelse fra Patienterstatningen viser, at der i løbet af de sidste fem år – fra 2018 til 2023 – er blevet givet erstatning til 191 patienter efter amputation af et eller flere ben.

150 sager er blevet afvist og 33 er fortsat under behandling.

Patienterstatningen har i alt udbetalt 73,7 millioner kroner i erstatning til de 191 patienter.

Patienterstatningen forventer, at beløbet vil stige yderligere, fordi der er sager, som endnu ikke er behandlet. Derudover er der afgjorte sager, hvor den endelige erstatning endnu ikke er opgjort.

Karina Borbjerg har i alt modtaget 469.000 kroner fra Patienterstatningen efter hendes fejlslagne operation.

Hun har ikke modtaget nogle penge fra sin egen forsikring, der i første omgang mente, sagen var forældet, men hun har nu prøvet at søge igen.

»Jeg er egentlig lidt ligeglad med pengene, for de giver mig ikke mit liv tilbage. Jeg ville bare ønske, jeg aldrig var blevet opereret,« siger Karina Borbjerg, der i dag er førtidspensionist på grund af de mén, hun har.

Hun endte med at miste sit ben, fordi der efter korsbåndsoperationen opstod en tryksstigning i benet, der betød, at musklerne ikke fik tilstrækkelig ilt.

Karina Borbjerg henvendte sig flere gange til de læger, der havde opereret hende, fordi hun havde store smerter, men blev blot sendt hjem med smertestillende medicin.

Da hun endelig fik hjælp, var det for sent.

Fakta om erstatninger efter amputationer - 385.756 kroner er gennemsnitsbeløbet, som patienter, der har fået amputeret et eller flere ben har fået i erstatning fra Patienterstatningen. - I perioden 2018 til 2023 har Patienterstatningen anerkendt 191 sager og udbetalt 73.679.305 kroner. - 150 sager er i samme periode blevet afvist af Patienterstatningen. 33 er endnu ikke afgjort. - Erstatningen er givet efter, at patienterne har fået amputeret et eller flere ben, der eller kunne have været reddet. Den grundlæggende sygdom kan være både kræft, traumer eller karsygdom.

Patienterstatningen gør i sin opgørelse opmærksom på, at der har været en stor stigning i antallet af sager, hvor danskere har fået erstatning efter amputationer.

Det skyldes ifølge Patienterstatningen det store fokus, der har været på amputationer som følge af en stor sag om karkirurgisk sygdom.

En række medier kunne sidste år afdække, hvordan patienter med karkirurgisk sygdom i Region Midtjylland ikke fik den nødvendige forebyggende behandling og derfor fik amputeret det ene eller begge ben.

Regionsledelsen var advaret, men valgte alligevel at vedtage en spareplan, der forringede den karkirurgiske behandling yderligere.