Thisted Kommune vil spare mellem 4 og 4,5 millioner kroner, når den næste sommer lukker den lille Vestervig Skole, der har under 50 elever.

Det siger formand for Børne- og Familieudvalget i Thisted Kommune Peter Larsen (V) til B.T.

»Skolen koster omkring syv millioner at drive med de elever, der går der i dag,« siger han.

Skolen er én ud af i alt 19 folkeskoler, der lukker i løbet af i år eller det kommende år, viser en opgørelse fra TV 2, der nævner faldende elevtal og presset økonomi i kommunerne som hovedårsager.

Når Vestervig Skole i Sydthy lukker, vil børnefamilien Gisselbæk, som TV 2 har talt med, have 15 kilometer til skole.

Peter Larsen (V), som kalder Thisted Kommune »hårdt ramt økonomiske, mener dog, det er den rigtige beslutning.

»Jeg synes ikke, det er heldigt, at nogen skal køre længere, men det er den udfordring, der er, når vi er i det område, som vi bor i. Set ud fra et fagligt, socialt og økonomisk perspektiv har forvaltningen indstillet, at det her er den rette måde at gøre det på.«

Han understreger, at det ikke kun er det økonomiske, der får kommunen til at lukke Vestervig skole.

»Der er også en social eller faglig del. Jeg tror, det er bedre for eleverne at gå i en klasse med 17 eller 20 frem for fem eller syv. Der er flere muligheder for at skabe venskaber på tværs, og vi tror også, at det faglige bliver styrket,« siger Peter Larsen og henviser til, at det er forvaltningens opfattelse.

Har forvaltningen noget fagligt belæg for det?

»Den har en rutine fra at have været forvaltning i mange år. Og jeg tror, det er bedre for eleverne at gå i en klasse med 17-20 elever frem for fem eller syv.«

Netop det lave elevtal har tidligere trukket folk til den lille skole i Sydthy.

»Jeg er flyttet hjem til Thy og har købt hus her, fordi det var en lille skole, hvor mine børn kunne gå,« sagde moren Henriette Steffensen til Ekstra Bladet tidligere i år i forbindelse med lukningen.

TV 2s optælling viser, at yderligere 12 skoler – alle i Nordjylland – er lukningstruede.