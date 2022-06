Lyt til artiklen

Der er intet nyt over det – boligmarkedet i København er et helvede.

Og hvis man er ung studerende på SU, så kan en husleje på 6-7.000 kroner i en lejebolig eller en andelsbolig til flere millioner være svær at betale.

I netop den situation stod 19-årige William Donner, da han skulle til at flytte hjemmefra og derfor fik han en smart idé.

»Det var meget fordi, at jeg har set op til mændene i min familie. De er flyttet hjemmefra og har været selvstændige i en ung alder. Så da jeg begyndte at tage kørekort, ville jeg gå samme vej og være selvstændig,« fortæller den unge gymnasieelev til B.T., som er gået viralt på TikTok med sin boligsituation.

»Jeg ville gerne flytte hjemmefra, men de dyre lejligheder i København var ikke en mulighed. Så jeg begyndte, at kigge ind i husbådsmarkedet og det ledte mig videre til campingpladser.«

Herefter begyndte William Donner, at researche på campingpladser og fandt frem til den, som han nu er flyttet ind på.

Campingvognen kostede 35.000 kroner med fortelt, interiøret kostede 15.000 kroner og pladsen koster 2.500 om måneden. Derudover koster det mellem 250-350 kroner med strøm og vand.

Og når pladslejen er betalt, så står William med sit eget lille frimærke med hæk og idyl. Campingpladsen ligger i Nordsjælland og er omkring 20 kilometer fra Lyngby Handelsskole, hvor han går i 3.G.

Kunne du finde på at bo i en campingvogn hele året?

Vennerne er også tit på besøg. Den står dog ikke på abefester, da naboerne oftere er af ældre karakter, men der bliver derimod hygget med grillfest.

»Jeg har tit vennerne til havefest, men vi har respekt for naboerne. Så det bliver ikke til de store fester. De har også vænnet sig til, at jeg bor i en campingvogn.«

»Alle sagde, at jeg var sindssyg, fordi jeg ville flytte hjemmefra som 18-årig og ind i en campingvogn. Mine forældre troede heller ikke, det ville holde. De troede, at det ville blive meget småt, men her er fint plads til alting. Det fedeste er at være selvstændig og kunne gøre hvad man vil. Jeg kan stå på egne ben og det er meget spændende.«

Og selvom, at der ikke er lang tid til, at William får huen på, så kommer studentervognen ikke forbi campingpladsen.

Tiden efter vognturen kommer til at stå på arbejde, så han forhåbentligt kan komme ud i verden.

»Jeg skal arbejde et år mere. Jeg arbejder hos et leasingselskab, jeg laver grafisk materiale for Børsen og så har jeg nogle små iværksætterprojekter.«

»Turen går nok til Dubai eller Spanien, der har jeg fået to forskellige muligheder. Den lave husleje har jo gjort, at jeg har opsparet penge..«

Om unge mennesker lige pludselig valfarter til campingpladserne, sker nok næppe. Det forklarer Ann Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom og forsker i unges måder at bo på.

»Det bliver nok ikke en trend, men det er en god idé at være åben, der er mange steder, som man ikke kan betale som ung. Så idéen er frisk, hurtig og smart.«

»Han kan bo der billigt, og der er andre, der bor på en campingplads, så der er et fællesskab. Det er billigt, sikkert og trygt. Men jeg tror ikke, at det er for alle. Han er nok lidt en ener, som har tænkt meget ud af boksen.«

Hun hilser dog William Donner og kalder det afslutningvis for en god ide.