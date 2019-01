»Hvis jeg føler, det er nødvendigt at bruge en peberspray, så vil jeg gøre det. Og så er jeg ligeglad med, om de fraråder det.«

Sådan siger 19-årige Trine Sørensen fra Esbjerg, der nu har tænkt sig at købe en peberspray, efter de fra årsskiftet er blevet lovlige at opbevare i hjemmet.

Og det er på trods af, at Politiforbundet og Det Kriminalpræventive Råd på det kraftigste advarer folk mod at anskaffe sig en af de kradsbørstige sprays.

Ifølge formanden for Det Kriminalpræventive Råd, Henrik Dam, er det politiets og ikke borgernes opgave at bruge våben mod forbrydere, da de, modsat almindelige borgere, er uddannede i at håndtere dem.

19-årige Trine Sørensen har tænkt sig at købe pebersprays, nu hvor det er lovligt. Vis mere 19-årige Trine Sørensen har tænkt sig at købe pebersprays, nu hvor det er lovligt.

Men for Trine Sørensen ville det altså give en tryghed at have en peberspray liggende. Hun kalder selv det område, hun bor i, for et ghettoområde, og selvom der for det meste er roligt nok, gør det hende utryg, at dørene til deres opgange først bliver låst omkring klokken 21.

»Jeg er ikke typen, der ville kunne forsvare mig selv i ubehagelige situationer, og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg har oplevet en form for stalking i den tid, jeg har boet her. Så jeg vil helt sikkert anskaffe mig en peberspray eller to, nu hvor det bliver lovligt,« siger Trine Sørensen til B.T.

Hun fortæller, at der var en ældre mand, der opsøgte hende udenfor og senere begyndte at ringe på hendes dørtelefon om aftenen for at snakke med hende.

»Jeg kender ikke manden. Og hver gang, jeg ser ham i området, bliver jeg utryg og får hjertebanken,« siger Trine Sørensen og fortæller, hun også har tænkt sig at tage peberspray med sig, når hun går uden for døren, selvom det er ulovligt og udløser en bøde på 3000 kroner:

Loven Fremover bliver det lovligt for alle personer over 18 år at have peberspray i eget hjem uden at skulle søge om tilladelse. Med det nye forslag kan politiet desuden ud fra en konkret og individuel vurdering give tilladelse til, at en person må gå med peberspray på offentlige steder, hvis politiet vurderer, de har et særligt behov for det. Det vil for eksempel kunne være personer, som har oplevet at blive overfaldet af tidligere samlevere, stalkingofre, personer, der har fået udleveret en overfaldsalarm, eller andre personer, der er særligt udsatte. Peberspray skal kun forhandles af godkendte forhandlere som f.eks. våbenhandlere. Der skal følge en vejledning med ved købet, som inkluderer oplysninger om mulige skadevirkninger, i hvilke situationer, der er brug for lægetilsyn, samt at det er ulovligt at besidde peberspray på offentligt tilgængelige steder uden særlig tilladelse. Straffen for ulovligt at bære peberspray på offentlige steder er i dag en bøde på 3.000 kr. Men straffen skal være højere for personer, som tidligere har siddet i fængsel for personfarlig kriminalitet som f.eks. vold eller røveri, og som bærer en peberspray i f.eks. nattelivet eller til demonstrationer. I sådanne tilfælde skal straffen være 14 dages ubetinget fængsel. Kilde: Justitsministeriet

»Da de nu er blevet lovlige, tror jeg godt nok, at jeg bliver en smule afhængig af dem og kommer til at gå med dem udendørs også. Men det er jo vigtigt at være på den sikre side, så jeg tager gerne bøden.«

Formanden for Det Kriminalpræventive Råd mener dog, at der er tale om en falsk form for tryghed.

»Hvis du bruger våben mod forbryderen, bruger forbryderen måske også våben, og så eskalerer det. Derfor er det en falsk form for tryghed,« fortæller han til DR Nyheder.

Men det rører ikke Trine Sørensen, der mener, det er bedre end alternativet - nemlig ingenting.

Peberspray er lovligt i Danmark fra 1. januar 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Peberspray er lovligt i Danmark fra 1. januar 2019. Foto: Henning Bagger

»En falsk form for tryghed er i mine øjne bedre end ingen tryghed. Jeg tror, at pebersprayen vil komme til at hjælpe mange,« siger hun.

Og Trine Sørensen er langt fra den eneste, der har tænkt sig at investere i en peberspray.

B.T. har været i kontakt med 12 kvinder i forskellige aldre, der alle fortæller, de vil købe en peberspray.

En af dem 20-årige Julia Jacobsen, der også planlægger, at hendes 15 måneder gamle datter skal have en, når hun bliver gammel nok.

Julia, hvis efternavn er redaktionen bekendt, vil anskaffe sig en peberspray og tager gerne bøden for at gå med den på gaden, fortæller hun. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Julia, hvis efternavn er redaktionen bekendt, vil anskaffe sig en peberspray og tager gerne bøden for at gå med den på gaden, fortæller hun. Foto: PRIVATFOTO

»Tanken om, at min datter begynder at færdes rundt, gør mig enormt utryg, derfor vil hun også til den tid få en, så hun kan føle sig mere tryg. Jeg tror ikke, en peberspray som sådan gør, man føler sig 100 procent tryg, men det vil gøre, at man faktisk kan forsvare sig selv,« siger Julia Jacobsen til B.T.

Hun fortæller, at hendes egen peberspray indtil da vil stå i et skab højt oppe, så datteren ikke kan få fingre i den.

Og ligesom Trine Sørensen har Julia JAcobsen også tænkt sig at tage pebersprayen med sig uden for hjemmets fire vægge.

»Jeg tager gerne den bøde på 3000 kroner, det vil give, når jeg ved, den kan hjælpe mig,« siger hun.