19-årige Theodor Poulsen fra Faxe har været afhængig af at gamble med penge siden han gik i ottende klasse.

Dengang fortalte hans matematiklærer om betting, og hvordan man kunne vinde penge. For en ung gut som Theodor, lød det som genvejen til rigdom, og alle de ting, som han godt kunne tænke sig:

»Han fik det til at lyde som om, at det var lykken.«

Det var også Theodors overbevisning til at begynde med. Han ville have jackpotten. Problemet var bare, at det aldrig var nok. Gevinsten i sig selv var ikke tilfredsstillende, og derfra udviklede afhængigheden sig.

Theodor er i dag 19 år. Foto: Privatfoto

Trangen til at spille blev så voldsom, at han begyndte at stjæle penge fra sine forældre. Han tog kontanter fra sin fars pung, lurede farens adgangskoder til netbank og NemID, og han købte et paysafecard fra tankstationen, som kunne bruges til at indbetale penge med.

Der var intet, der kunne stoppe ham.

Forældrene anede ikke uråd til at starte med. Og først da han havde snuppet 20.000 kroner fra dem, gik han til bekendelse.

»De blev sure, og vi så ikke hinanden i en måneds tid. Siden da har de gemt alle deres penge væk. Både kreditkort og kontanter.«

Forældre og nære venner har forsøgt at tale ham fra det i flere år. Men han har vendt det døve øre til, og den galoperende afhængighed fortsatte i høj hast.

Hver eneste gang han kom i besiddelse af penge, blev de spillet væk.

»Jeg spiste næsten ingenting. Jeg er tidligere stofmisbruger, og har også adhd. Så jeg tænkte kun i stoffer og spil.«

Selvom han undervejs blev registreret i Rofus, som udelukker ham fra at gamble med penge i Danmark, fandt han bare udenlandske sider, som han nemt kunne tilgå og spille på.

Det er især blandt unge mænd, at ludomani er et problem. (Arkiv) Foto: Nanna Kreutzmann

Og da han er kontanthjælpsmodtager, rakte midlerne ikke, så han har også taget både kviklån og forbrugslån. I dag skylder han 75.000 kroner væk.

Han er ikke kommet ud af sin afhængighed endnu, da han den seneste måned alene har spillet for 35.000 kroner. Og i telefonopkaldet med B.T. fortæller han, at han så sent som i nat spillede på online kasino.

Men selvom afhængigheden fortsat hænger i ham, har han indset, at han har et problem. Det gjorde han i slutningen af sidste år, hvor han vandt over 100.000 kroner, men straks spillede dem væk igen.

Det eneste, der gør mig lykkelig lige nu, er en pige, som jeg ser, og så at spille.

Og det er derfor, at han står frem. Han vil appellere til andre unge, der også kæmper med ludomani:

»Jeg vil advare andre. Jeg skulle have stoppet mens legen var god. Jeg skulle have lyttet til menneskerne omkring mig, der advarede mig. Man skal stoppe før, at ruset bliver livsnødvendigt.«

Han er nu påbegyndt at behandlingsforløb, der skal vænne ham af med spilafhængigheden. Og så fortæller han, at han stiler efter at få en elevplads som ufaglært, så han kan tjene penge, der i sidste ende kan være med til at afdrage på gælden.

Ifølge Ludomaniforeningen er der omtrent 125.000 danskere, der har problemer med pengespil i et eller andet omfang. Af dem er 10.000 ludomaner. Det er steget igennem en årrække, og 48 procent af dem er mænd under 25 år.