»En person er faldet om med hjertestop i toget. Læger og andre, der måtte kunne hjælpe, bedes søge til bagenden af toget hurtigst muligt.«

Sådan lyder det over højttaleranlægget i toget mod København, hvor 19-årige Mathias Spangenberg Nielsen søndag 5. december sidder med tre venner og kigger ud af vinduet.

»Det hele går bare så stærkt. Jeg springer op over min kammerat og hen over bordpladen, og så galopperer jeg bare ned gennem toget,« fortæller Mathias Spangenberg Nielsen, der er værnepligtig i Den Kongelige Livgarde, til B.T.

»Ganske rigtigt ligger der en ældre dame, der er faldet om med hjertestop. Jeg yder hjertelungeredning, og vi får liv i hende.«

Mathias er uddannet brandmand, ligesom han er hjerteløber. Derfor faldt det ham naturligt at reagere.

»Da jeg hører meldingen, tænker jeg jo bare 'shit, nu rejser alle sig og løber derned'. For det er jo min intuition, men det gør folk bare ikke. Jeg løber afsted, og når ikke at tænke så meget, jeg skal bare frem.«

Damen bliver efterfølgende hentet af ambulancepersonale, togturen mod København fortsætter, og kvinden har det godt i dag.

Men forløbet slutter ikke her. For en seniorsergent fra flyvevåbnet har i toget bedt om Mathias' militær-id.

Mathias tænker ikke videre over det, og det kom derfor bag på ham, da chefen for Den Kongelige Livgarde, Mads Rahbek, pludselig troppede op på kasernen i sidste uge.

Under et foredrag nævner han pludselig Mathias og episoden i toget.

»Jeg får en applaus fra hele delingen, og jeg får udleveret den her træfigur af en garder, hvor der står 'for en ekstraordinær indsats.«

Chefen for Den Kongelige Livgarde fortæller her:

»Med det mod og den handlekraft, som Mathias har udvist, er han på trods af blot en uges værnepligtstjeneste godt på vej til at udvise de holdninger og ikke mindst den handling, der kendetegner den gode garder.«

Og den respons har været overvældende for Mathias.

»Det har bare været vigtigt for mig at hjælpe. Jeg har den holdning, at hvis der sker noget, så skal vi hjælpe hinanden, det bliver vi nødt til. Det er bedre at gøre noget, end ikke at gøre noget.«