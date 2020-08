'Hvad så stankelben!' 'Du skulle tage at drikke noget fløde.' 'Er du ok? Du ser syg ud.'

Siden 19-årige Luna Isabel Frandsen var barn, har hun haft ekstrem svært ved at øge sin vægt, og hun var i mange år meget undervægtig. Og hvor mange kvinder kæmper for at få vægten til at gå ned, så ønskede Luna Isabel Frandsen intet andet, end at tallene på vægten ville gå op.

Et ønske, der blev forstærket af, at hun i mange år oplevede fremmede komme med tilråb og misforståede gode råd til hende, når de så hendes spinkle skikkelse.

»Jeg ved godt, at mange af kommentarerne skyldtes uvidenhed og ikke ond vilje. Der var for eksempel mange ældre damer, der sagde til mig, at jeg burde drikke noget fløde, men alle bemærkningerne og blikkene påvirkede mig rigtigt meget.«

Med kun 36 kilo fordelt på 163 centimeter fik Luna Isabel Frandsen tidligere ofte negative kommentarer om sin vægt (Privatfoto)

Hver aften inden Luna Isabel Frandsen skulle sove, kunne hun høre alle kommentarerne inde i hovedet. Når hun var ude, følte hun, at alle kiggede på hende, og hun endte med at udvikle social angst og få en alvorlig depression.

»Jeg har haft en svær opvækst, og da jeg kom i puberteten og var meget usikker omkring min krop, ramte det mig enormt hårdt, at der var så mange, der kiggede og mente, det var i orden at kommentere min krop. Jeg var i forvejen ikke så stærk, så det havde nogle store konsekvenser for mig, og jeg havde det rigtigt svært i mange år.«

I forbindelse med sin depression fik Luna Isabel Frandsen en type antidepressiv medicin, der gav hende øget appetit og gjorde det lettere for hende at tage på.

For første gang lykkedes det hende at få vægten til at stige, og hun tog en beslutning om at prøve at tvinge sig selv til at spise, så hun kunne komme op i vægt.

Luna Isabel Frandsen er glad og stolt over sin krop, efter hun har taget 24 kilo på (Privatfoto)

»Hver gang vægten viste 100 gram mere, var jeg helt ekstatisk. Det var en kæmpe sejr for mig, og jeg blev omvendt enormt ulykkelig, hvis den gik i stå eller gik nedad,« fortæller hun.

Men vægten steg stille og roligt fra 36 kilo til 50 kilo, og så mødte Luna Isabel Frandsen sin nuværende kæreste.

Det er to et halvt år siden, og mens de har været sammen, har hun taget yderligere 10 kilo på.

»Han gav mig en tryghed, jeg ikke havde haft før, og det hjalp mig til at blive ved med at øge vægten,« fortæller Luna Isabel Frandsen.

Lunas kæreste, som hun mødte for to et halvt år siden, har været en stor støtte for hende på vejen mod at komme til at veje mere. (Privatfoto)

Hun er lykkelig for de kilo, det er lykkedes hende at tage på de seneste år, og er glad og taknemmelig for sine nye former og kurver.

Derfor lavede hun for nylig et opslag i en Facebook-gruppe, hvor hun delte sin vægtrejse, fordi hun syntes, alle opslag handler om vægttab.

»Jeg oplever, at undervægtige ofte bliver overset i debatten, og jeg synes, det er enormt vigtigt med øget fokus på, at det også kan være svært for nogle mennesker at tage på.«

Hun opfordrer også til, at man tænker sig om, inden man kommenterer, at nogen er 'tynde'. Også på sociale medier.

Luna Isabel Frandsen mener, det er vigtigt, at vi har fokus på, der også findes undervægtige mennesker, som kæmper for at få vægten op. Også selv om vi hører mest om dem, der gerne vil tabe sig (Privatfoto)

»På samme måde som det heller ikke er acceptabelt at sige eller skrive til nogen: 'Hold kæft, hvor er du fed'.«

Luna Isabel Frandsens vægtøgningsrejse har dog ikke været helt problemfri.

Hun har ikke dyrket motion og har spist meget fed mad i kampen for kiloene, og det betyder, at hun nu er i farezonen for at udvikle type 2-diabetes, hvis hun ikke lægger sin livsstil om.

»Jeg er rigtig glad for min vægt, men nu skal jeg prøve at bevare den, mens jeg lever sundere,« fortæller hun.

Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2019 mener 60 procent af danskerne, at deres vægt er for høj, mens syv procent mener, den er for lav.