Søndag aften fik en 19-årig student 'skrabet issen' på en bro i Køge, da han under en studentervognskørsel stak hovedet op over vognens tagbøjler, det fortæller Midt- og Vestjællands Politi til B.T.

Det var omkring klokken 20.15, at lastbilen fyldt med nyslåede studenter kom kørende op ad Egedesvej i Køge med en hastighed omkring 40 km/t, da en af studenterne ramte en bro, som vognen passerede.



»Han har stået op i studenterbilen, og så har hovedet raget over taget på vognen, og så har de kørt under en bro, som han ramte med hovedet,« siger Carsten Andersen, kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi.

Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Ifølge politiet var den 19-årig mand kravlet op på en bænk i vognen, hvilket gjorde, at hans hovede stak op over tagbøjlerne.

Carsten Andersen fortæller, at en ambulance blev tilkaldt, og at studenten »slap« med 'skrabeskader' og 'en mulig hjernerystelse'.

»Han har været ualmindelig heldig, at der ikke skete mere, det må man sige. Der kunne være sket noget meget mere alvorligt, når man rammer ind i en bro med hovedet,« siger Carsten Andersen.

Arkivfoto. Den 19-årige var heldig og »slap« med skrabeskader og en mulig hjernerystelse. Foto: Kim Haugaard Vis mere Arkivfoto. Den 19-årige var heldig og »slap« med skrabeskader og en mulig hjernerystelse. Foto: Kim Haugaard



Efterfølgende afhørte politiet studentervognens 57-årige Chauffør fra Stege, hvor det viste sig, at alle tilladelser og forsikringer var helt efter reglerne.



Politiet oplyser, at de ikke har hørt mere om den unge mands skader siden ulykken.

»Vi ved ikke, hvordan hans tilstand er nu, men det så heldigvis ikke så alvorligt ud,« fortæller Carsten Andersen.