Lørdag morgen blev en 19-årig mand fundet død på Vesterbro i Aalborg.

Han blev fundet i en baggård til en ejendom af en beboer, der kunne se, at han lå livløs på et halvtag.

Vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi siger til Nordjyske, at politiet ikke kan udelukke en ulykke.

»Vi kan ikke udelukke, at der er tale om en ulykke,« siger vagtchefen, som slår fast, at der er ikke er noget, der tyder på, at den unge mand har været udsat for en forbrydelse.«

Politiet fik anmeldelsen klokken 8 lørdag morgen, hvorefter der blev tilkaldt en lægeambulance og en politipatrulje.

Den 19-årige mand blev erklæret død ved lægens ankomst.

Nordjyllands Politi formoder, at manden er faldet fra en svalegang på tredje, fjerde eller femte etage og ned på halvtaget, hvor flere brædder er knust.

Det ubesvarede spørgsmål er, hvordan han er kommet ind i ejendommen.

Vagtchef Henrik Beck fortæller, at det ikke er nemt at komme ind i ejendommen. Politiet har talt med flere af beboerne, og ingen af dem kender den 19-årige mand.

Der holdes ligsyn i sagen på mandag.