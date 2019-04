En 19-årig kvinde og hendes far blev torsdag eftermiddag overfaldet af fire piger i Hasle ved Aarhus.

Østjyllands Politi skriver i døgnrapporten, at man ønsker hjælp til at finde frem til de fire overfaldspersoner. Desuden ønsker man at høre fra en person, som kom til stedet og hjalp den 19-årige.

Klokken var omkring 17.00 torsdag eftermiddag, da den 19-årig kvinde sammen med sin far parkerede bilen på en parkeringsplads på Bronzealdertoften i Hasle.

Fire unge piger kom på det tidspunkt gående bag bilen, og da den 19-årig steg ud af bilen hørte hun noget fra bagerst ved bilen.

Da den 19-årige mistænkte, at en af de fire piger havde sparket til bilen, besluttede hun sig for at konfrontere dem.

Det endte helt galt.

En af de fire piger vendte om og gik til angreb på den 19-årige.

Hun blev revet så voldsomt i håret, at hun væltede ned på jorden. Her blev hun slået flere gange, mens pigen fortsat holdt fast i hendes hår og slæbte hende hen ad jorden.

Mens hun fortsat lå ned kom de tre andre piger til. De begyndte at sparke den 19-årige, mens hendes far, som er gangsbesværet, stod ved siden af og råbte til pigerne, at de skulle stoppe.

Det hele hørte først op, da en forbipasserende kom til stedet og blandede sig.

Inden det hele var overstået, havde også den 19-åriges far, efter sine råb, fået tildelt et slag i ansigtet af en af de fire piger.

Østjyllands Politi ønsker i forbindelse med den voldelige episode at finde frem til de fire piger.

De beskrives som følger:

A – den toneangivende

Mellemøstlig af udseende

16-18 år

Ca. 170 cm høj

Kraftig af bygning

Mørkebrunt, langt hår i hestehale, hvoraf den nederste del var farvet blondt

Var iført lyseblå cowboybukser

B og C

Mellemøstlig af udseende

16-18 år

Ca. 160 cm høj

Kraftig af bygning

Sort hår i hestehale

Var iført sort tøj

D

Muligvis somalier

16-18 år

Ca. 180 cm høj

Spinkel af bygning

Sort hår og en høj pande

Var iført beige tørklæde og beige kjortel

I forbindelse med sagen ønsker politiet også at få fat i vidner til overfaldet - ikke mindst den person, som kom til og stoppede episoden.

Politiet kan kontaktes på 114.