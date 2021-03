En sjælden lungesygdom har gjort, at Kira Møller Nielsen fra Randers måtte isolere sig i et helt år. Men så begyndte det at gå helt amok på TikTok.

»Det har været så ensomt, og jeg har følt mig meget alene,« 19-årige Kira.

»Noget af det hårdeste er at kunne følge med på de sociale medier, Snapchat og så videre, hvor jeg kan se, alle de andre hygger sig sammen, og jeg sidder hjemme alene.«

Første gang, Kira stod frem, var hos TV 2 Østjylland. Hun lider af den sjældne, kroniske lungesygdom primær cilie dyskinesi, der gør, at hun nemt får lungebetændelse og er kronisk forkølet. Faktisk er den så slem, at hun eksempelvis ikke kan trække vejret, hvis der står en ved siden af hende og ryger.

Derfor har Kira mere eller mindre holdt sig inde – i et helt år.

»Jeg har kun været ude, hvis jeg skulle et smut i Netto eller andre butikker. Og så har det været de samme to venner, jeg har set under hele perioden,« fortæller hun og understreger:

»Jeg er helt ærligt bange for, at jeg vil dø, hvis jeg får corona.«

Man siger, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det er i hvert fald tilfældet hos Kira.

De mange timer hjemme på værelset har nemlig gjort, at hun har skruet op for aktiviteten på det sociale medie TikTok.

»At lave videoer til TikTok er helt sikkert en af de ting, der har holdt mig kørende under isolationen. En af de ting, der har gjort, at jeg har haft lyst til at rejse mig op, gøre noget ud af mig selv og min dag.«

Det fortæller Kira, som nu har omkring 73.000 følgere på TikTok.

Det er alt fra gak og løjer til mere seriøse emner, hun poster videoer omkring. I denne video fortæller hun eksempelvis sine følgere om sin sygdom.

Vigtigst for Kira er det, at hun kan inspirere sine følgere til at turde være sig selv.

»Jeg skiller mig ret meget ud fra mængden, fordi jeg har lyserødt hår og går i anderledes tøj. Og på TikTok fortæller jeg, at man ikke behøver passer ind i en bestemt boks. At man skal og må være præcis den, man er,« fortæller hun.