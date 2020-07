I disse dage søger tusindvis af unge en studiebolig i København, men markedet for lejeboliger i hovedstaden er så presset, at unge må på desperat jagt efter små værelser hos private udlejere.

En af de unge boligsøgende er 19-årige Shruti.

Hun har ikke noget imod at bo hos en privat udlejer, og hun flytter gerne ind på et meget lille værelse, der koster det meste af hendes SU.

Til gengæld har hun ét altoverskyggende krav til sin fremtidige bolig: Den skal ligge inde i København.

»Beliggenheden er vigtig for mig, for jeg elsker at være i byen. Der sker så meget, som jeg synes er fedt. Alle mine venner og min familie bor i byen, og det er også vigtigt for mig at være tæt på dem,« fortæller Shruti, der er vokset op i Virum og på Østerbro.

Et kig ned over internettets mange boligsider tegner et dystert billede af, hvor svært det kan være at finde en lejebolig i København.

Et værelse på 12 kvadratmeter i udkanten af København kan nemt koste 5.000 kroner om måneden.

Og den pris er mange unge villige til at betale, så længe værelset har den rette beliggenhed. Det fortæller Anders Hyldborg, der er administrerende direktør for boligportal.dk.

»Der ligger boliger, hvor huslejen er højere end den SU, de studerende får. Det betyder, at de skal ud og finde et studiejob eller have hjælp fra forældre for at klare de øvrige udgifter. Men liggetiden på værelser er lav, så der er nogen, der er villige til at betale de priser. Det, man kan tænke, er, at de finder noget dyrt nu og her og så finder noget billigere på den lidt længere bane,« siger Anders Hyldborg.

Shruti er en af dem, der er villige til at betale ekstra for et værelse med den rette beliggenhed.

»Min smertetærskel lyder på 5.500 kroner. I mit hoved kan jeg godt få det til at løbe rundt og stadig have råd til at gå i byen eller på café et par gange om måneden,« siger hun.

I dag bor på hun på et kollegie i en forstad til København, hvor hun betaler 6.200 kroner om måneden for et stort værelse med eget køkken og bad. Huslejen svarer til det, hun får i SU, og for at supplere sin indkomst arbejder hun ved siden af.

Shruti er boligsøgende, men har hidtil ikke haft det store held med at finde en bolig i København. Foto: Privatfoto Vis mere Shruti er boligsøgende, men har hidtil ikke haft det store held med at finde en bolig i København. Foto: Privatfoto

»Det er lidt for dyrt at bo på kollegiet, og der er langt hjem, når jeg har været inde og besøge familie og venner. Jeg skal gå et langt stykke, hvor der er mørkt og ingen gadebelysning. Det gør mig utryg,« siger hun.

Hun har tidligere oprettet profiler på forskellige boligsider, hvor man betaler for adgang til annoncer fra udlejere, men hun fik aldrig svar fra de udlejere, hun skrev til, og hun oplevede, at der blev trukket penge fra hendes konto, selv om hun havde afmeldt sig på hjemmesiderne.

Nu skriver hun i stedet direkte til udlejere på Facebook, og hun har også lagt et opslag med et billede af sig selv ud i forskellige boliggrupper. Det har ført til flere tilbud, men ikke en type tilbud, hun har tænkt sig at tage imod:

»Jeg har fået fire klamme beskeder fra fyre, der skriver ting som: 'Du kan ligge i min dobbelseng, vi kan bare ligge i ske hver aften',« siger hun.