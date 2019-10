En 19-årig mand fra Gribskov Kommune har fået en aldeles god start på voksenlivet.

Han har nemlig vundet mere end seks millioner kroner og er derfor blevet den yngste Lotto-millionær nogensinde. Men der skulle gå længe, før han fandt ud af det. Det var nemlig umuligt for Danske Spil at få fat i ham.

Den unge nordsjællænder tager nemlig ikke telefonen, når folk, hvis nummer han ikke genkender, ringer.

Og han havde da heller ikke regnet med, at han ville vinde i Lotto, da han netop havde opsagt sit abonnement.

Men når man opsiger sit abonnement, løber det måneden ud, og tilfældighederne ville, at han havde vundet den store gevinst samme dag, som han havde droppet sit abbonnement.

Der skulle dog gå to og en halv uge, før han i en frokostpause opdagede en mail fra Danske Spil, der skrev, at kundeservice havde ringet og ringet uden held, fordi han altså havde vundet.

»Jeg var meget skeptisk, da jeg ringede ind til jer (Danske Spil, red.). Men altså, det viste sig jo at være rigtigt, at jeg pludselig kunne se frem til en gevinst på 6.131.125 kroner. Jeg var helt i chok og var nødt til at dele det med mine kollegaer, da jeg kom ind fra pausen. Jeg så jo helt mærkelig ud i hovedet,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg må da også indrømme, at jeg har haft svært ved at sove de sidste par nætter. Det er jo en helt vildt god start på voksenlivet, jeg har fået.«

Og hvad skal pengene så bruges på?

I hvert fald ikke byture og unødvendig forbrugsfest, fortæller den 19-årige. Han planlægger i stedet at købe en lejlighed i København, invitere sine nærmeste med på en rejse og investere resten i aktier.

»Jeg er nok ret kedelig og fornuftig i betragtning af min alder. For udover lejligheden skal jeg ikke bare ud og købe ting, fordi jeg kan,« siger han og afslutter:

»Jeg er heller ikke en person, som går ud og fester, da jeg går meget op i min træning og kost.«