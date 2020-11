Der er ifølge fødevareminister aflivet over 2,8 millioner mink. Coronasmitte har ramt 243 farme.

Midt i diskussionerne om, hvilke ministre der på hvilke tidspunkter vidste hvad om en ordre om minkaflivning, er der konstateret coronavirus på yderligere seks minkfarme. Tallet er på 243 i alt.

188 af de smittede farme er aflivet, mens 35 er under mistanke for coronasmitte.

Fødevarestyrelsen oplyser ikke, hvor mange af de ikke-smittede besætninger, der er aflivet. Besætninger inden for en radius af 7,8 kilometer fra smittede farme skal aflives, selv om der ikke her er påvist coronasmitte.

Desuden oplyser Fødevarestyrelsen, at der for anden gang på "få måneder" er påvist smitte med coronavirus på en minkfarm i Hjørring. Fødevarestyrelsen er nu ved at finde ud af, hvad dobbeltsmitten konkret har af betydning, lyder det i et opslag på Twitter.

Alle mink på den farm er nu aflivet.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) siger på et samråd onsdag, at flere end 2,8 millioner mink er blevet aflivet.

Regeringen besluttede i sidste uge, at alle mink i hele Danmark skal aflives. Siden da er det dog kommet frem, at den ordre var ulovlig. Det kræver lovhjemmel at kunne beslutte det, og en sådan har et flertal i Folketinget endnu ikke vedtaget.

Søndag sagde Mogens Jensen, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet, men at regeringen meldte ud, som den gjorde, fordi det hastede på grund af folkesundheden.

Tirsdag lød det anderledes fra ministeren, der sagde, at regeringen ikke var klar over, at der manglede lovhjemmel, da ordren blev givet.

Blå blok mener nu, at ministeren må gå af, ligesom flere ordførere har opfordret minkavlerne til ikke at aflive alle deres mink.

Enhedslisten har over for TV2 har varslet, at partiet "på ingen måde" kan garantere for Mogens Jensen.

Mogens Jensen fortæller desuden på samrådet, at det har været svært at komme af med minkene, efter de er blevet aflivet.

- Hastigheden i aflivningen har betydet, at de døde mink har været svære at afskaffe.

- Der har været billeder fremme på sociale medier, hvor man kan se, at aflivningen ikke i alle tilfælde har været i orden. Det gør stort indtryk. Også på mig, siger Mogens Jensen.

/ritzau/