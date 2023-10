Postnord i Lyngby-Taarbæk Kommune har haft travlt.

Hele 18.000 borgere har således modtaget et brev om et såkaldt datalæk i kommunen, som betyder at personer, der ikke burde have adgang til personlige oplysninger, potentielt set har haft det.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Før sommerferien fandt et datalæk sted, hvor en vikar, der var ansat i kommunen, hentede oplysninger om borgere i hjemmeplejen.

Den sag har fået kommunen til at efterforske, om der er andre svagheder, og i den forbindelse har man fundet ud af, at også andre private firmaet, som man har samarbejdet med, måske har haft adgang til personlige oplysninger på borgerne. Det er det, som brevet advarer om.

Kommunens kommunikationsstrateg, Jacob Holm Hansen, mener dog ikke, at borgerne har grund til at gå rundt og være bekymret for, om deres oplysninger ryger i de forkerte hænder.

»Vi har ikke indikationer på misbrug og anser risikoen for forsvindende lille. Lovgivningen siger dog, at vi skal kommunikere bredt ud, derfor har vi orienteret så mange borgere,« siger han og opfordrer borgere, som måtte være bekymret, til at oprette et kreditadvarsel på borger.dk eller ringe til Digitaliseringsstyrelsens cyberhotline.