​Et udbrud af fugleinfluenza i en stor besætning af gæs i Nordtyskland får nu konsekvenser for fjerkræsavlere i Sønderjylland.

Den smitsomme sygdom, der kan medføre alvorlig sygdom hos tamfugle som kalkuner, gæs og høns, spredte sig i ugens løb nordpå til en anden gåsebesætning tæt ved Flensborg fjord.

Begge besætninger med i alt 18.000 gæs er nu aflivet, og Fødevarestyrelsen er i tæt kontakt med de tyske myndigheder for at koordinere indsatsen.

»Selvom der er tale om et udbrud i Tyskland, så får det følger i grænselandet, for vi skal indføre restriktioner for alle fjerkræejere i en radius på 10 kilometer fra udbrudsstedet af hensyn til smittebeskyttelse,« siger Sten Mortensen, veterinær udviklingschef i Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Der er to mindre danske kyststrækninger, der ligger inden for zonen. Her skal hobbyavlere nu registrere deres fjerkræhold, og de har forbud mod at flytte æg og fugle de kommende fire uger.

Der er ikke registreret virksomheder, som producerer æg- eller fjerkræ i området.

Restriktionszonen kan dog medføre, at visse lande uden for EU i en periode vil takke nej til æg og fjerkræ fra virksomheder i Aabenraa og Sønderborg kommuner.

Restriktionerne forventes ophævet den 18. august. Danmarks status som fugleinfluenza-frit land bliver ikke påvirket af restriktionszonen.

Fakta om fugleinfluenza Fugleinfluenzavirus kan smitte mange forskellige arter af fugle, men især svømmefuglene er hyppigt ramt, og derfor kaldes de den naturlige vært for fugleinfluenza.



Fugleinfluenza blandt vilde fugle er ofte en mild infektion. Derimod kan fugleinfluenzavirus medføre alvorlig sygdom hos især tamfugle som kalkuner og høns.



Derimod kan fugleinfluenzavirus medføre alvorlig sygdom hos især tamfugle som kalkuner, gæs og høns.



Fugleinfluenza smitter kun sjældent mennesker og hovedsageligt kun mennesker, som har haft nærkontakt med syge fugle eller fjerkræ.



Ofte ses kun milde eller ingen symptomer hos mennesker, for eksempel i form af øjenbetændelse blandt folk, der har erhvervsmæssig smitteudsættelse fra en hønseflok.

Kilde: Statens Serum Institut

Fødevarestyrelsen vurderer ikke, at der er øget risiko for nye udbrud i Danmark som følge af udbruddet i Tyskland.

»Vi finder løbende fugleinfluenza i de vilde fugle. De seneste fund er suler, der er fundet døde på hele den jyske vestkyst. Selvom sulerne var ramt af fugleinfluenza, så er der er ikke tegn på, at smitten har spredt sig til fugle inde i landet,« siger Sten Mortensen.

De to udbrud i Tyskland viser, at fjerkræejere stadig skal være yderst opmærksomme på smittebeskyttelse.

Sygdommen kan blive spredt via vilde fugle, fugleafføring og døde fugle og blive bragt ind i fjerkræindhegninger, når deres ejere går ind til dyrene.

Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen fjerkræejerne at være omhyggelige med indhegning og med rengøring af tøj og støvler, før de går ind til fuglene.