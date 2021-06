To 18-årige drenge er mandag blev idømt ubetingede fængselsstraffe for at stå bag bombetrusler eller forsøg på bombetrusler imod tre skoler.

Den afgørelse træffer Københavns Byret mandag eftermiddag.

En 16-årig dreng er også involveret i sagen.

Han er dømt for at angive en fjerde person som bagmand til truslerne. Den 16-årige kan ikke straffes for truslerne, da han var under den kriminelle lavalder på gerningstidspunktet.

Opdateres...