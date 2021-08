Malte lærte at omplante stiklinger af sin farmor, som han mistede i februar.

Og for at bearbejde sorgen og savnet sælger han nu planter til ære for hende.

18-årige Malte Haudrum Christensen fra Bryrup ved Silkeborg er en travl studerende for tiden. Ved siden af sin HF-uddannelse i Odense har han nemlig startet en indsamling, der er gået »overvældende stærkt«, som han siger.

Siden marts har han samlet over 27.000 kroner ind, og alle pengene går til 'Knæk cancer'. Kræft er nemlig en sygdom, som Malte har meget tæt inde på livet. Det fortalte han første gang om til TV 2 Østjylland.

»Indsamlingen bunder i, at min farmor døde af kræft. Hun fik brystkræft, og kræften nåede at sprede sig til tre andre steder, inden hun fik det ene bryst fjernet,« fortæller Malte, der var meget tæt med sin farmor, Olga.

»Da jeg skulle flytte til Odense, spurgte jeg farmor, om hun havde en plante, som jeg måtte få med. Og så klippede hun tre stiklinger af og puttede dem i et glas vand,« husker Malte.

Stiklingerne blev plantet og transporteret med til den nye lejlighed i Odense. På den måde følte Malte, at han altid havde sin farmor og bedstefar med sig, nu når den fysiske afstand blev større og besøgstiden længere.

Men selvom han var bevidst om sin farmors sygdom, havde Malte ikke forestillet sig, at han skulle miste hende kun et år efter, at han flyttede.

Malte med sin farmor, Olga, som han mistede i februar. Vis mere Malte med sin farmor, Olga, som han mistede i februar.

»Det gik nok hurtigere, end jeg havde regnet med,« forklarer han.

Efter farmorens død kiggede Malte over på hendes planter i stuen i Bryrup og blev mindet om, hvordan hun tidligere havde lært ham at tage stiklinger fra.

Og her opstod ideen om en indsamling.

I midten af marts lavede Malte derfor sit første opslag på Instagram-profilen 'planterknaekkercancer'.

»Til hver plante skriver jeg, hvad den hedder, hvordan man passer den og så måske historien bag,« fortæller Malte, der hver måned sender pengene til 'Knæk cancer'.

Indsamlingen er derfor lidt af en tidsrøver for ham – men på en god måde.

»Det er en måde at bearbejde sorgen på. Det føles godt, at jeg kan gøre noget i min farmors ånd. Det er for hende, at jeg gør det. Planterne minder mig om alle vores gode minder sammen,« siger han.

Salget af planter har altså været en hjælp for Malte. Men faktisk har det også været rigtig grænseoverskridende for ham:

Malte ordner og sorterer frø. Vis mere Malte ordner og sorterer frø.

»Jeg er 18 år og synes, at planter er spændende. Det var altså lidt grænseoverskridende at sige til ens venner, som alle laver noget helt andet i deres fritid,« fortæller han.

Heldigvis har alle reaktioner været positive.

»Faktisk kom det ikke bag på mine venner. De sagde: »Det er lige dig«, og det gjorde, at jeg turde lægge det på Facebook og Instagram,« fortæller Malte, der er meget rørt over den respons, han har fået.

Selvom salget og indsamlingen går over al forventning, har Malte valgt at stoppe efter det store 'Knæk cancer'-indsamlingsshow.



»Jeg vil stoppe, mens det går godt. Og så tager det meget tid. Men det er noget, jeg altid vil huske,« afslutter Malte.