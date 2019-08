»Han får det aldrig bedre.«

Lægens ord ramte som en voldsom mavepuster.

Forældrene til den dengang treårige Johan Lauritsen havde svært ved at forstå, at det virkelig kunne passe.

»Jeg kan huske, de var kede af det. Min far blev enormt vred på lægen. Jeg kunne se i deres øjne, at det tog hårdt på dem,« siger Johan Lauritsen.

Han er i dag 18 år gammel. Men han husker godt konsultationen, der for altid skulle ændre familiens liv.

At livet i netop det øjeblik skulle tage en drejning for familien fra Aarhus, skyldes den diagnose, lægen gav dem.

Spinal muskelatrofi lød dommen.

En sygdom, som medfører gradvis svind af musklerne, og som for nogle betyder et liv kørestol. Hvis ikke man får medicin, kan man med tiden miste evnen til bl.a. at synke og tale.

Johan Lauritsens store passion er at spille musik – det er dog ikke alle fingre, han kan bruge. Med den ny medicin vil det måske blive muligt at bruge alle fingre. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Johan Lauritsens store passion er at spille musik – det er dog ikke alle fingre, han kan bruge. Med den ny medicin vil det måske blive muligt at bruge alle fingre. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Den lille purk på tre år kunne ikke rejse sig, hvis han faldt, eller gå som sine jævnaldrende. Men at det var så galt, troede forældrene alligevel ikke.

I dag er lægens profeti gået i opfyldelse. Men også kun næsten.

Siden dengang har forskere nemlig udviklet en ny type medicin, såkaldt Spinraza. En medicin, som allerede i 2008 var en del af studieforsøg på børn i USA, men som først for nylig er blevet godkendt til børn under seks år herhjemme.

Medicinen er også godkendt i en lang række europæiske lande, herunder Sverige, Norge, Finland, Tyskland England, Frankrig og sågar Makedonien.

Johan Lauritsen har håbet det meste af sit liv på ny medicin, der kan forbedre hans livskvalitet. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Johan Lauritsen har håbet det meste af sit liv på ny medicin, der kan forbedre hans livskvalitet. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Spinraza er ikke helbredende, men kan stoppe sygdomsudviklingen og i mange tilfælde hjælpe med at genvinde muskelkraft. Johan Lauritsen har altså muligheden for at få det bedre, ligesom det f.eks. var tilfældet for toårige Merle, som fik medicinen i 2018.

Medicinrådet, der bl.a. udarbejder anbefalinger om nye lægemidler til regionerne, har dog afvist at godkende midlet til børn over seks år. Argumentet har indtil videre været, at dokumentationen for virkningen ikke er god nok i forhold til prisen.

»Jeg bliver nødt til at lade være med at tænke for meget på det. Jeg håber på det bedste. Men det er dybt frustrerende,« siger Johan Lauritsen.

Nye publicerede data om effekten af Spinraza fra medicinalvirksomheden Biogen kan dog betyde, at sagen på ny genoptages, så børn op til 18 år kan blive behandlet. Det skriver Medicinrådet i en e-mail til B.T.:

Derfor kan Johan ikke få medicinen I maj 2017 godkendte den europæiske lægemiddelstyrelse (EMA) medicinen Spinraza, som er det første lægemiddel til behandling af spinal muskelatrofi (SMA).

Medicinens listepris er 3,72 mio kroner pr. patient det første år og 1,86 mio kroner årligt de efterfølgende år. Den pris, som regionerne reelt har forhandlet sig til, er dog hemmelig.

Det Danske Medicinråd har vurderet, at Spinraza på grund af den høje pris og den endnu sparsomme viden om effekten især hos ældre børn kun skal tilbydes som standardbehandling til en lille gruppe SMA-patienter.

Patienterne skal være under 24 måneder ved sygdomsdebut, og behandlingen skal igangsættes seneste fire år efter sygdomsdebut – i praksis gives medicinen altså kun som standardbehandling til patienter under seks år.

Havde Johan boet i en lang række andre lande som f.eks. Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Tyrkiet, USA, England, Frankrig, Makedonien mv., ville Spinraza være en standardbehandling mod hans sygdom.

Herhjemme har ca. 150 mennesker sygdommen.

'Medicinrådet afventer nu fagudvalgets vurdering, hvorpå der vil blive taget stilling til, om Rådet skal genbehandle sagen.'

Johan Lauritsens sygdom kan stadig forværres. Derfor er Medicinrådets beslutning et 'kapløb mod tiden', som den unge mand selv formulerer det.

»Jeg har da overvejet at flytte til Tyskland og blive tysk statsborger, så jeg kan få medicinen. Men så ville jeg føle, at jeg fralagde mig et ansvar,« siger Johan Lauritsen.

Han sidder i kørestol. Han kan ikke løfte sine arme og give sin kæreste det kram, han gerne ville. Han kan heller ikke spille med alle fingrene på sit klaver, fordi kun nogle af dem 'virker'.

Johan Lauritsen drømmer om at kunne kramme sin kæreste. Det er svært for ham i dag, da han ikke kan løfte armene over hovedet. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Johan Lauritsen drømmer om at kunne kramme sin kæreste. Det er svært for ham i dag, da han ikke kan løfte armene over hovedet. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Den 18-årige mand forventer ikke noget mirakel, hvis han skulle få lov at prøve medicinen. Men hvis han nu bare kunne bruge alle fingrene, ville det betyde alverden:

»Det ville give en masse frihed,« siger han.

SMA - en sjælden sygdom Spinal muskelatrofi (SMA) er en arvelig nervesygdom, som medfører svind af musklerne, fordi de celler, som via nervebanerne signalerer til musklerne, at de skal trække sig sammen, forsvinder. SMA opdeles i tre kategorier afhængig af sygdomsdebut. SMA type I :Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat.

:Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat. SMA type II :Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person.

:Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person. SMA type III: Er den mildeste form. Symptomerne viser sig fra 18-månedersalderen og op i voksenalderen. Kraftnedsættelsen er mest udtalt i hofter, skuldre og krop og breder sig langsomt til albuer og knæ. Benene er oftest svagere end armene. Graden af kraftnedsættelse er meget forskellig fra person til person.

Biogen indsendte ansøgningen vedr. behandling af børn op til 18 år den 6. juni i år. Medicinrådet oplyser til B.T., at det 'inden for et par uger' vil tage stilling til, om Spinraza skal genbehandles. Derfor må Johan og andre under 18 år væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

»Jo længere tid der går, jo mere meningsløst bliver det,« siger Johan Lauritsen.

Johan ses her sammen med skaberen af Spinraza, Adrian Krainer, der for nylig var på besøg i Danmark. Foto: Privat. Vis mere Johan ses her sammen med skaberen af Spinraza, Adrian Krainer, der for nylig var på besøg i Danmark. Foto: Privat.

Kampen om Spinraza til alle kæmper han dog ikke alene. Muskelsvindfonden mener også, at aldersgrænsen er uhensigtsmæssig, og at man i forhold til de data, der nu foreligger, derfor bør udvide den:

»I andre europæiske lande er de allerede godt i gang med behandlingen, mens lægerne herhjemme må sidde på hænderne og se til, at deres patienter bliver dårligere og dårligere,« siger formand for foreningen Simon Toftgaard Jespersen.

»Danmark skal følge trop med de andre europæiske lande og gerne så hurtigt muligt – for ventetiden har allerede været for lang,« siger han.

Johan Lauritsens far døde sidste år. Han nåede derfor aldrig at opleve sønnen få Spinraza. Det er Johan ked af, men mindet om en far, der i årevis brugte aften efter aften på at læse om Spinraza, sidder dybt i ham. Det samme gør håbet og motivationen for fortsat at kæmpe for medicin til alle med SMA.