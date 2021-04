Natten til tirsdag forlod den 18-årige svenske kvinde Elin sin ven i den nordskånske by Höör og vendte snuden hjemad.

Men hun kom aldrig hjem.

Der blev efterfølgende iværksat en eftersøgning, der onsdag eftermiddag resulterede i, at man fandt den Elins lig.

Siden har det svenske politi også anholdt en mand, og nu er vi blevet klogere på, hvordan han forholder sig til sagen.

Det skriver Aftonbladet.

Manden på omkring 25 år erkender nemlig, at han har »frarøvet Elin livet«, men ikke at han har begået et drab.

»Han mener ikke, at hans hensigt var at dræbe hende, så derfor benægter han også gerningen,« siger anklager Kristoffer Nordström.

Flere svenske medier har kunnet fortælle, at Elin Klintebjerg og den mistænkte drabsmand havde en relation til hinanden.

Politiet efterforsker drabet flere steder i byen Höör i Skåne. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Politiet efterforsker drabet flere steder i byen Höör i Skåne. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

De var venner på Facebook, og ifølge Expressen skulle hun have fortalt bekendte, at hun følte sig stalket af manden.

Politiet har ikke bekræftet dette.

Ifølge Aftonbladets oplysninger pegede meget af efterforskningen på, at den nu anholdte mand havde noget med Elins forsvinden at gøre.

Eksempelvis viste efterforskningen, at Elin efter planen skulle besøge manden samme aften, som hun forsvandt.

Han var også med til at lede efter hende til fods med en masse andre lokale.

Politiet har desuden beslaglagt en autocamper af en ældre model, der stod på mandens adresse, skriver Expressen. Autocamperen er flyttet fra hans adresse for at blive undersøgt som en del af efterforskningen.