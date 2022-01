»Jeg har aldrig haft en plan om at skrive. Pludselig havde jeg bare noget på hjerte.«

Sådan fortæller Mille Maagaard Egstrup, der som 14-årig bliver diagnosticeret med cancer.

Fire år senere er hun erklæret rask, går i 3. g og kan nu skrive forfatter på cv'et.

I en alder af bare 18 år har Mille Maagaard Egstrup nemlig udgivet bogen 'Et kapitel – 16 år, et med cancer'.

»Jeg havde længe haft vejrtrækningsproblemer, hosteanfald og blev hurtigt forpustet. Og en dag blev det så slemt, at vi måtte køre på hospitalet,« fortæller Mille Maagaard Egstrup.

Kort efter blev hun diagnosticeret med lymfekræft.

Bogen 'Et kapitel - 16 år, et med cancer.' Foto: Privatfoto

En diagnose, der ramte hende hårdt – både fysisk og psykisk.

»Det var svært at finde nogen eller noget, jeg kunne spejle mig i. Heldigvis er der ikke mange børn og unge, der rammes af kræft – men det betyder også, at vi få, der gør, kan føle os meget alene,« fortæller Mille Maagaard Egstrup.

»Børn på 14 år – ens jævnaldrende venner og bekendte – er ikke et sted i livet, hvor de nødvendigvis kan forstå de følelser og bekymringer, jeg havde.«

Netop derfor begyndte Mille Maagaard Egstrup at skrive dagbog – selvsamme ord, der 13. december 2021 blev udgivet som bog.

»Da jeg blev afdiagnosticeret læste jeg bogen igen. Den hjalp mig med at bearbejde mit sygdomsforløb og mine følelser – og til erkendelsen af, at jeg har haft kræft. At det er en del af min historie,« fortæller hun:

»Og det fik mig til at tænke: måske er der andre, der også kunne have gavn af at føle, at de ikke er alene.«

Selv oplevede hun under sit sygdomsforløb, at repræsentationen af andre unge cancerpatienter var begrænset.

»Min referenceramme var i grove træk fra fiktionsverdenen – bøger og film, men jeg er af den overbevisning at det er vigtigt, at der findes virkelighedsnære beskrivelser og fortællinger om forløbet.«

Ifølge Mille Maagaard Egstrup er det ikke kun kræftramte børn, bogen kan gavne.

»Jeg tror også, at bogen har hjulpet mine forældre til at forstå mine følelser og få indblik i forløbet set fra mine øjne. Det er svært som pårørende, fordi man har sine egne følelser og bekymringer, så jeg håber, at bogen kan hjælpe med at give et indblik i, hvad der foregår.«

Om fremtiden byder på flere bøger fra den unge forfatter, står ikke skrevet i stjernerne.

»Der er ingen fastlagte planer for fremtiden. Jeg vi bare se, hvad livet bringer – hvad der gør mig glad.«